Hezbollah Commander Eliminated: इजरायल ने हिजबुल्लाह को दी और बड़ी चोट, लेबनान में मारा गया मोहम्मद अली जमौल

Hezbollah Commander Eliminated: हिजबुल्लाह (Hezbollah) का नामोनिशान मिटाने की कसम खाई बैठी इजरायली पीएम नेतन्याहू एक-एक करके आतंकी संगठन के सदस्यों को मौत की नींद सुला रहे हैं। इसी कड़ी में इजरायल सेना ने हिजबुल्लाह को एक और बड़ी चोट दी है। संगठन के एक टॉप कमांडर को लेबनान में मार गिराया गया है। जिसका नाम मोहम्मद अली जमौल (Mohammad Ali Jamoul) बताया जा रहा है।

इजरायल डिफेंस फोर्स (IDF) ने हिजबुल्लाह के कमांडर मोहम्मद अली जमौल (Mohammad Ali Jamoul) को ढेर करने की जानकारी दी है। आईडीएफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ‘एलिमिनेटेड: दक्षिणी लेबनान के डेर अल-जहरानी क्षेत्र में हिजबुल्लाह के रॉकेट समूह के शाकिफ क्षेत्र कमांडर मोहम्मद अली जामुल को आईडीएफ द्वारा समाप्त कर दिया गया। पूरे युद्ध के दौरान, जामौल ने इज़रायली नागरिकों और आईडीएफ सैनिकों पर कई हमले किए, और हाल ही में वह क्षेत्र में हिज़्बुल्लाह के आतंकवादी बुनियादी ढांचे को फिर से स्थापित करने के प्रयासों में शामिल था।’

