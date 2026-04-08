Hill Station : गर्मियों में वीकेंड ट्रिप के लिए परफेक्ट हैं ये हिल स्टेशन, शरीर और मन दोनों को देते हैं ऊर्जा और सुकून

Hill Station: गर्मियों में शहर की तेज धूप और उमस से बचना हो, तो हिल स्टेशन की यात्रा सबसे अच्छा विकल्प है। ठंडी हवा, हरी-भरी पहाड़ियां और शांत माहौल मन और शरीर दोनों को तरोताजा कर देते हैं। भारत में कई हिल स्टेशन हैं जो वीकेंड ट्रिप के लिए परफेक्ट हैं।

उत्तराखंड के हिल स्टेशन

नैनीताल झील के किनारे बसे शहर में ठंडी हवा और सुरम्य नज़ारे गर्मी से तुरंत राहत देते हैं। नैनी झील, नैनी पीक और टिफिन पॉइंट देखने लायक हैं, साथ ही बोटिंग और ट्रेकिंग का मज़ा भी लिया जा सकता है। औली हरी-भरी पहाड़ियों और साहसिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है, जहां गोंडोला राइड और ट्रेकिंग प्रमुख आकर्षण हैं। पंगोट शांत वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता के लिए आदर्श है, विशेष रूप से बर्ड वॉचिंग और नेचर वॉक के लिए।

हिमाचल प्रदेश के हिल स्टेशन

शिमला ऐतिहासिक शहर और सुंदर पहाड़ियों के लिए मशहूर है। मॉल रोड, जाखू मंदिर और कुफरी यहां के प्रमुख आकर्षण हैं। मनाली एडवेंचर और प्राकृतिक दृश्य दोनों के लिए परफेक्ट है, जिसमें रोहतांग पास और हिडिंबा देवी मंदिर घूमने लायक हैं। धर्मशाला तिब्बती संस्कृति और शांत माहौल के लिए जानी जाती है। शोघी और डलहौजी भीड़-भाड़ से दूर शांत माहौल और हरी-भरी वादियों के लिए बेहतरीन विकल्प हैं।

दक्षिण भारत के हिल स्टेशन

मुन्नार की हरी-भरी चाय की बागान और ठंडी हवा गर्मियों में मन और शरीर दोनों को ताज़गी देती है। एराविकुलम नेशनल पार्क और बोटिंग यहां की खासियत हैं। कूर्ग प्राकृतिक सुंदरता और ठंडी हवाओं के लिए प्रसिद्ध है, और एबे व मलैना झरने देखने लायक जगहें हैं। कुन्नूर शांत वातावरण और हरी-भरी पहाड़ियों के लिए जाना जाता है, जहां नेचर वॉक और फोटोग्राफी का आनंद लिया जा सकता है। गर्मी की तेज धूप चाहे कितनी भी कठोर हो, हिल स्टेशन की ठंडी हवा और हरियाली तुरंत राहत देती है। ये सिर्फ़ प्राकृतिक नज़ारे नहीं हैं, बल्कि मानसिक शांति और तन-मन की ताजगी भी देती हैं।

सोचिए, सुबह की धूप में झील के किनारे बैठना, पहाड़ियों पर ट्रेक करना, या चाय की बागान में ठंडी हवा महसूस करना—ये पल शरीर और मन दोनों को ऊर्जा और सुकून देते हैं। उत्तर भारत हो या दक्षिण भारत, हर हिल स्टेशन अपनी अलग कहानी और खुशनुमा वातावरण के लिए खास है।

इस गर्मी, शहर की भागदौड़ और उमस से थोड़ा दूर निकलें। हरी-भरी वादियों में खुद को खो दें, ठंडी हवाओं में सांस लें, और महसूस करें कि कभी-कभी सबसे बड़ी खुशी सिर्फ़ प्राकृतिक खूबसूरती और शांति में ही छिपी होती है

रिपोर्ट: कौशिकी गुप्ता