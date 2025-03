आखिर सरकार DPDP के जरिए RTI को कैसे कमज़ोर कर रही है? प्रतिनिधिमंडल ने राहुल गांधी से मुलाकात कर की चर्चा

नई दिल्ली। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) ने आज संसद में कार्यकर्ताओं, शोधकर्ताओं, पत्रकारों और विशेषज्ञों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने नए डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (New Digital Personal Data Protection Act) द्वारा आरटीआई अधिनियम (RTI Act ) में लाए गए परिवर्तनों पर चर्चा की, जिससे लोगों की सूचना तक पहुंचने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

LoP Shri @RahulGandhi and Congress General Secretary Smt. @priyankagandhi ji met with a delegation of activists, researchers, journalists and experts in Parliament today.

