Film Toxic: A Fairytale for Grown-Ups में हुमा कुरैशी का पहला लुक जारी, देख कर अचंभित हो गए फैन, लीड़ रोल में है यश

अगले साल आने वाली फिल्म टॉक्सिक ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स से एक्ट्रेस हुमा कुरैशी का पहला लुक मेकर्स ने जारी कर दिया है। यश स्टारर इस एक्शन-थ्रिलर फिल्म में वह एलिजाबेथ नाम का किरदार निभा रही हैं। रविवार को मेकर्स ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्टर शेयर किया। फिल्म में यश लीड रोल में हैं। पोस्टर में गैंग्स ऑफ वासेपुर की एक्ट्रेस हुमा कुरैशी एक कब्रिस्तान में खड़ी दिख रही हैं, जिसके बैकग्राउंड में पुरानी कब्रें और पत्थर की मूर्तियां हैं।

By Satish Singh 
Updated Date

मुंबई। अगले साल आने वाली फिल्म टॉक्सिक ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स (Film Toxic: A Fairytale for Grown-Ups) से एक्ट्रेस हुमा कुरैशी का पहला लुक मेकर्स ने जारी कर दिया है। यश स्टारर इस एक्शन-थ्रिलर फिल्म में वह एलिजाबेथ (elizabeth) नाम का किरदार निभा रही हैं। रविवार को मेकर्स ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्टर शेयर किया। फिल्म में अभिनेता यश (actor yash) लीड रोल में हैं। पोस्टर में गैंग्स ऑफ वासेपुर की एक्ट्रेस हुमा कुरैशी (Huma Qureshi) एक कब्रिस्तान में खड़ी दिख रही हैं, जिसके बैकग्राउंड में पुरानी कब्रें (old graves) और पत्थर की मूर्तियां हैं। काले रंग के कपड़ों में एक्ट्रेस एक विंटेज ब्लैक कार (vintage black car) के बगल में खड़ी हैं। उनका लुक एक शांत लेकिन गंभीर किरदार का संकेत देता है।

फिल्म टॉक्सिक ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स का निर्देशन गीतू मोहनदास (Directed by Geetu Mohandas) ने किया है। फिल्म में हुमा कुरैशी को कास्ट करने के बारे में बात करते हुए डायरेक्टर ने कहा कि यह रोल कास्ट करना मुश्किल था और इसके लिए एक मजबूत परफॉर्मर की ज़रूरत थी। उन्होंने कहा कि एक्ट्रेस ने स्क्रीन पर आते ही किरदार में जान डाल दी। किरदार के लिए एक ऐसे परफॉर्मर की ज़रूरत थी जिसमें हाई-ऑक्टेन काबिलियत और एक ज़बरदस्त प्रेजेंस हो। जिस पल हुमा मेरे फ्रेम में आईं, मुझे पता था कि उनमें कुछ खास है। उनमें एक सहज सोफिस्टिकेशन और इंटेंसिटी थी। जिसने तुरंत मेरे लिए एलिजाबेथ के किरदार को ज़िंदा कर दिया। मोहनदास ने कहा कि यह फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 (KGF Chapter 2 movie) के बाद यश की बड़े पर्दे पर वापसी है। यह प्रोजेक्ट लंबे समय से खबरों में है और इसे कन्नड़ और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बनाया जा रहा है। कई भारतीय भाषाओं में डब किए गए वर्जन की भी योजना है। फिल्म यश और गीतू मोहनदास ने लिखी है। इसे वेंकट के. नारायण और यश ने केवीएन प्रोडक्शंस (Venkat K. Narayan and Yash produced KVN Productions) और मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस (Monster Mind Creations) के तहत प्रोड्यूस किया है। टेक्निकल टीम में राजीव रवि सिनेमैटोग्राफर, रवि बसरूर म्यूजिक कंपोजर और उज्ज्वल कुलकर्णी एडिटर हैं। फिल्म टॉक्सिक ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स’ 19 मार्च 2026 को ईद के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है।

