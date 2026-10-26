भारत में Hyundai BAYON लॉन्च, इंजन और माइलेज के साथ जानें कीमत

Hyundai BAYON : भारत के मिड-साइज़ C SUV सेगमेंट में हुंडई का दबदबा रहा है, जिसका मुख्य कारण बेहद लोकप्रिय ‘क्रेटा’ है। अब, हुंडई ने एक नई C SUV लॉन्च की है। यह क्रेटा की जगह नहीं लेगी, बल्कि इसके नीचे (यानी इससे छोटी/किफायती श्रेणी में) अपनी जगह बनाएगी। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 9.99 लाख रुपये रखी गई है। कंपनी इस कार का प्रोडक्शन भारत में करेगी। इसे चेन्नई स्थित प्लांट में तैयार किया जाएगा।

ऑटोमैटिक गियरबॉक्स

इसमें चुनने के लिए 7 ट्रिम लेवल हैं – HX2, HX3, HX3+, HX5, HX6, HX8 और HX10। ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के विकल्प HX5 से शुरू होते हैं।

इंजन

Hyundai BAYON में 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया है। यह इंजन 115 PS की पावर और 144 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। कंपनी का दावा है कि कार 18.6 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज दे सकती है।

ड्राइविंग मोड

इसमें ड्राइविंग के लिए ईको, नॉर्मल और स्पोर्ट मोड मिलते हैं। इनकी मदद से ड्राइवर अपनी जरूरत के हिसाब से ड्राइविंग मोड चुन सकता है।

एंटरटेनमेंट फीचर्स

Hyundai BAYON के केबिन में 12.3 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम और 12.3 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। इससे ड्राइवर को गाड़ी से जुड़ी जरूरी जानकारी और एंटरटेनमेंट फीचर्स एक ही जगह मिलते हैं।

सेफ्टी फीचर्स

Hyundai BAYON में ADAS Level-2 Pro सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। ADAS यानी एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम में ऐसे फीचर्स होते हैं, जो ड्राइविंग के दौरान ड्राइवर को अलर्ट करने और कुछ परिस्थितियों में सहायता देने के लिए बनाए जाते हैं।