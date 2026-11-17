World Vehicle Heritage Award : मारुति सुजुकी 800 (Maruti Suzuki 800) कार को खास अवॉर्ड मिला है। हम बात कर रहे हैं एफआईवीए (FIVA) वर्ल्ड व्हीकल हेरिटेज अवॉर्ड की। इस कार को अमेरिका, ब्राज़ील, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया और स्लोवेनिया सहित कई देशों के 21 वाहनों में से चुना गया था। यह पहला पुरस्कार उन वाहनों को दिया जाता है जिन्होंने राष्ट्रीय पहचान को आकार दिया है, रोज़मर्रा के आवागमन को बदला है और औद्योगिक विकास में योगदान दिया है।

FIVA ने यह पुरस्कार शुरू किया है। FIVA ऐतिहासिक वाहनों के लिए एक अंतरराष्ट्रीय गैर-लाभकारी संघ है और UNESCO का गैर-सरकारी साझेदार भी है। इसका उद्देश्य ऑटोमोटिव विरासत को उन पारंपरिक पैमानों से परे जाकर पहचान देना है, जिनमें दुर्लभता, प्रतिष्ठा और मौद्रिक मूल्य जैसे कारक शामिल होते हैं।

29 लाख से अधिक इकाइयों का निर्माण

मारुति 800 का निर्माण पहली बार दिसंबर 1983 में शुरू हुआ था। इससे पहले 1982 में सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन और भारत सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम (जॉइंट वेंचर) हुआ था। सुजुकी के अध्यक्ष तोशिहिरो सुजुकी के अनुसार, अगले तीन दशकों में इसकी 29 लाख (2.9 मिलियन) से अधिक इकाइयों का निर्माण किया गया।

इस मॉडल ने भारत से यात्री वाहनों के निर्यात की शुरुआत करने में भी मदद की; इसका पहला निर्यात 1987 में हंगरी, फ्रांस और बेल्जियम जैसे बाज़ारों में किया गया था।

मारुति सुज़ुकी इंडिया के चेयरमैन आर. सी. भार्गव ने कहा कि इस मॉडल ने उच्च गुणवत्ता वाले इंजीनियरिंग उत्पाद बनाने की भारत की क्षमता को साबित किया और देश के ऑटोमोबाइल तथा कंपोनेंट उद्योगों के विकास में योगदान दिया।

ये भारत की पहली मास मार्केट कार थी। इसमें 796 सीसी का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन आता था, जो 37 बीएचपी की पावर और 59 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करता था।