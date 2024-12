मैं थोड़ा भावुक हो गया...आर अश्विन के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा के बाद विराट कोहली ने कहीं ये बातें...

नई दिल्ली। भारत के दिग्गज खिलाड़ी और स्पिनर रविंचद्रन अश्विन ने बुधवार अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का एलान कर दिया। उन्होंने गाबा टेस्ट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की है। अश्विन कप्तान रोहित शर्मा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे थे और वहां इसकी घोषणा की। संन्यास से पहले अश्विन ड्रेसिंग रूम में विराट कोहली के साथ बैठे नजर आए थे। इस दौरान कोहली ने उन्हें गले भी लगाया था।

वहीं, अब आर अश्विन के संन्यास की घोषणा के बाद विराट कोहली ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट शेयर किया है। कोहली ने लिखा कि, ‘‘मैंने आपके साथ 14 वर्षों तक खेला है और जब आपने मुझे बताया कि आज आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो इससे मैं थोड़ा भावुक हो गया और साथ में खेलने के उन सभी वर्षों की यादें मेरे सामने आ गईं।‘‘

I’ve played with you for 14 years and when you told me today you’re retiring, it made me a bit emotional and the flashbacks of all those years playing together came to me. I’ve enjoyed every bit of the journey with you ash, your skill and match winning contributions to Indian… pic.twitter.com/QGQ2Z7pAgc

— Virat Kohli (@imVkohli) December 18, 2024