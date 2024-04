‘कांग्रेस से निकाला नहीं गया, इस्तीफा दिया है’, निष्कासन पर भड़के संजय निरुपम; अब थामेंगे शिंदे की शिवसेना का दामन!

Sanjay Nirupam’s Expulsion from Congress : कांग्रेस से 6 साल के लिए निष्कासित किए जाने के बाद संजय निरुपम ने एक बड़ा दावा किया है। संजय निरुपम का कहना है कि उन्होंने तो निष्कासित होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। निरुपम ने मुंबई की उत्तर पश्चिम सीट शिवसेना को देने और वहां से अमोल कीर्तिकर उम्मीदवार को घोषित किए जाने का विरोध किया था।

दरअसल, संजय निरुपम मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र से टिकट की उम्मीद लगाए बैठे थे। हालांकि, आगामी संसदीय चुनावों के लिए शिवसेना (यूबीटी) ने इस सीट से अपना उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर को बना दिया था। जिसका विरोध करते हुए संजय निरुपम ने कहा था कि मैं एक खिचड़ी चोर के लिए कैंपेन नहीं कर सकता। इसके बाद उन्होंने पार्टी को एक सप्ताह का अल्टिमेटम दिया था। वहीं, बुधवार रात को पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था।

कांग्रेस से निष्कासित होने के बाद संजय निरुपम ने एक्स पोस्ट में लिखा, ‘ऐसा लगता है कि मेरा इस्तीफा रात को मिलने के बाद तुरंत बाद मेरे निष्कासन का आदेश दिया गया। यह तेजी देखकर अच्छा लगा। मैं यह जानकारी ऐसे ही दे रहा हूं।’ उन्होंने आगे लिखा, ‘मैं अपने अगले कदम की जानकारी आज ही सुबह 11:30 से 12 बजे के बीच दूंगा।’ जिसके बाद गुरुवार को संजय निरुपम के एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल होने की अटकलें लगायी जा रही हैं।

Looks like, immediately after the party received my resignation letter last night, they decided to issue my expulsion.

Good to see the such promptness.

Just sharing this info.

I will give detail statement today between 11.30 to 12 PM pic.twitter.com/3Wil8OaxuE

