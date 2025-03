ICC Champions Trophy Semi-Final 2025 : भारत बनाम न्यूजीलैंड हेड टू हेड रिकॉर्ड, जानें किसका पलड़ा है भारी?

दुबई: रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की कप्तानी वाली भारतीय क्रिकेट टीम (Indian Cricket Team) का प्रदर्शन अब तक आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 (ICC Champions Trophy 2025) में सातवें आसमान पर रहा है। टीम इंडिया (Team India) ने बांग्लादेश और पाकिस्तान को 6-6 विकेट से धूल चटाकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। हालांकि उससे पहले भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 मार्च को आखिरी ग्रुप स्टेज मुकाबले में भिड़ना है। यह मैच दोनों ही टीमों के लिए ज्यादा मायने नहीं रखता क्योंकि दोनों ही टीमें सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं।

लेकिन भारतीय टीम या न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) में से जो भी यह मुकाबला जीतेगा, वह अपने ग्रुप में शीर्ष पर आ जाएगा। तो यह नंबर 1 और 2 की लड़ाई होने वाली है। हो सकता है कि दोनों टीमों की प्लेइंग 11 में कुछ बदलाव दिखे। इसके पीछे की वजह है कि वह अपने कुछ खिलाड़ियों को सेमीफाइनल से पहले रेस्ट दे सकते हैं। वहीं आपको इस बड़े मुकाबले से पहले एक बार दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड (Head to Head Record) के बारे में बताते हैं।

भारत बनाम न्यूजीलैंड हेड टू हेड रिकॉर्ड



भारत और न्यूजीलैंड (India and New Zealand) के बीच कुल 118 वनडे मुकाबले अब तक खेले गए हैं, जिसमें भारत ने 60 तो 50 मुकाबले न्यूजीलैंड ने जीते हैं। वहीं 7 मुकाबलों का कोई नतीजा नहीं निकला जबकि 1 मैच टाई रहा है। वहीं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी (ICC Champions Trophy) के इतिहास में दोनों टीमें सिर्फ एक बार भिड़ी हैं, जिसमें न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया (Team India) को हराया था। लेकिन वनडे फॉर्मेट में भारत का पलड़ा ही न्यूजीलैंड पर भारी रहा है। वहीं आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप (ICC ODI World Cup) में भारत और न्यूजीलैंड कुल 11 बार एक दूसरे के सामने आए हैं, जिसमें 5 बार न्यूजीलैंड तो 5 बार भारत ने बाजी मारी है। वहीं 1 मुकाबले का कोई नतीजा नहीं निकला है।

दोनों टीमें-

भारत: रोहित शर्मा (कप्तान), विराट कोहली, शुभमन गिल, केएल राहुल , हार्दिक पंड्या, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, ऋषभ पंत , रविंद्र जड़ेजा, वरुण चक्रवर्ती।

न्यूजीलैंड: मिशेल सेंटनर (कप्तान), मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे, माइकल ब्रेसवेल, मैट हेनरी, टॉम लैथम, डेरिल मिशेल, लॉकी फर्ग्यूसन, विल ओ’रूर्के, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रवींद्र, नाथन स्मिथ, केन विलियमसन, विल यंग, जैकब डफी।