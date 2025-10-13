पाक बाज नहीं आएगा तो हमारे पास और भी रास्ते...', पाकिस्तान को मुत्ताकी ने दे दिया अल्टीमेटम

जब से अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी भारत दौरे पर आए हैं तब से पाकिस्तान को सब्र नहीं है। वहीं, अब जम्मू कश्मीर पर अफगान सरकार की नीति ने आग में घी का काम कर दिया है। हालांकि, अफगान सरकार ने पाकिस्तान को दो टूक जवाब दिया है।तालिबान के नेतृत्व वाली अफगान बता दें कि तालिबान सरकार ने जम्मू कशमीर का अभिन्य अंग बताया है । ये सुनते ही पाकिस्तान आग बबूला हो गया और अपना आपा खो कर काबुल पर एयर स्ट्राइक कर दिया । अफगानी सेना ने भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया और अब पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी भी दी गई है।

अफगान विदेश मंत्री ने क्या कहा?

आमिर खान मुत्ताकी ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा, “अफगानिस्तान अपनी सीमा और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करेगा। यही वजह है कि हमने पाकिस्तान के हमले का तुरंत करार जवाब दिया। हमारी सेना ने रात भर में अपने लक्ष्य हासिल कर लिए। कतर और सऊदी अरब ने संघर्ष खत्म करने की अपील की है, इसलिए हमने अपनी तरफ से लड़ाई रोक दी है।”

मुत्ताकी ने आगे कहा-

अभी के लिए स्थिति नियंत्रण में है। हम सिर्फ अच्छे संबंध और शांति चाहते हैं। अफगानिस्तान अब आजाद है और शांति के लिए काम कर रहा है। मगर, पाकिस्तान यह नहीं चाहता है। ऐसे में अफगानिस्तान के पास और भी विकल्प मौजूद हैं।

क्यों तिलमिलाया पाकिस्तान?

बता दें कि भारत दौरे पर मुत्ताकी ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाक़ात की। दोनों देशों ने द्विपक्षीय वार्ता के बाद साझा बयान जारी किया था, जिसमें जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा बताया गया था। इस बैठक में भारत-अफगानिस्तान को पड़ोसी देश कहा गया था, क्योंकि अफगानिस्तान की सीमा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से लगती है।अफगानिस्तान के इस रुख पर पाकिस्तान आगबबूला हो उठा और पाक सरकार ने फौरन अफगानिस्तान के राजदूत को समन भेज दिया। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने कहा, “तालिबान कश्मीरी लोगों के बारे में नहीं सोच रहा है। यह न सिर्फ इतिहास बल्कि उम्माह के साथ भी अन्याय है।”