‘अगर सिंधु जल समझौते का मसला हल नहीं हुआ तो सीजफायर खतरे में…’ पाकिस्तान ने फिर की भारत को उकसाने की कोशिश

Pakistan's threat on the issue of Indus Water Treaty: पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत से बुरी तरह मार खाने के बाद पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। उसके मंत्री युद्ध के लिए उकसाने वाले बयान देकर भारत को युद्ध के लिए उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल, पाकिस्तान सिंधु जल समझौते की कार्रवाई से पानी के लिए तरस रहा है और बौखलाहट में पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने सीजफायर खत्म करने की गीदड़भभकी दे रहे हैं।