  3. मंत्री अगर काम नहीं करेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं…जल जीवन मिशन के काम पर सवाल उठाते हुए बोले भाजपा विधायक

By शिव मौर्या 
Updated Date

लखनऊ। महोबा जिले में एक दिवसीय भ्रमण पर पहुंचे जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को भारी विरोध का सामना झेलना पड़ा। ये विरोध उनके ही विधायक बृजभूषण राजपूत और उनके समर्थकों के द्वारा किया गया। इस विरोध के पीछे की वजह जल जीवन मिशन के तहत खोदी कई सड़कों की बदहाली और लोगों के घरों तक इस योजना के तहत पानी नहीं पहुंचने को लेकर हुआ। इस दौरान जमकर हंगामा और झड़प हुआ।

दरअसल, जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का काफिला रोके जाने के बाद चरखारी विधायक बृजभूषण राजपूत और मंत्री के बीच बातचीत हुई। मंत्री ने कहा कि जहां कोई शिकायत है, वहां मुझे लेकर चलो। उस गांव में मैं खुद चलता हूं। 40 गांवों में कहोगे तो मैं सभी जगह चेक करने चलूंगा, मेरे साथ अफसर हैं। सभी जगह देखूंगा, लापरवाही मिलने पर अफसरोंं को सस्पेंड कर दूंगा। आप मेरे साथ मेरी गाड़ी में चलिए।

वहीं, मंत्री के जाने के बाद चरखारी से भाजपा विधायक बृजभूषण राजपूत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि, पार्टी ने मुझे जनता की सेवा के लिए टिकट दिया था। अगर जनता की सेवा के लिए किसी को रोकना पड़े या धरना देना पड़े तो ये मेरा कर्तव्य है और मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा। उन्होंने कहा कि, नमामि गंगे की योजना यहां पर छह साल से चल रही है और हम लोग लगातार इसको लेकर पत्राचार कर रहे हैं। इस योजना के तहत अभी तक काम पूरे नहीं हुए हैं। गांवों में सड़कें खुदी हैं और जो पाइप पड़ी ​है उसमें तमाम लीकेज है, जलभराव और पानी की टंकियां चू रही हैं इसी समस्या को लेकर हम लोगों ने मंत्री जी को अवगत कराया है।

भाजपा विधायक ने आगे कहा कि, मंत्री जी ने 20 दिनों में सभी काम पूर्ण करने का आश्वासन दिया है। अगर इस योजना के तहत काम नहीं होगा तो हम छोड़ेंगे नहीं क्योंकि ये योजना मोदी जी की है।

 

