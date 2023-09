Eating Biscuits with tea is Harmful for Health: अगर आप भी चाय के साथ खाते हैं बिस्कुट, तो हो सकती है ये दिक्कत

Eating Biscuits with tea is Harmful for Health: अधिकतर लोगो को आदत होती है चाय के साथ बिस्कुट खाते है। चाय के साथ बिस्कुट खाने से शरीर को कई दिक्कतें हो सकती है। चाय के साथ बिस्कुट खाने की आदत आपको डायबिटीज और हाई ब्लडप्रेशर जैसी समस्याओं से दो चार होना पड़ सकता है। हेल्थ एक्सपर्ट की माने तो चाय के साथ बिस्कुट खाने से कई बीमारियां हो सकती है। चाय के साथ बिस्कुट खाने से डीएनए को भी नुकसान पहुंचा सकती है।

बिस्कुट में सोडियम की मात्रा अधिक होती है

आये दिन हार्ट अटैक का कोई न कोई मामला सामने आता ही रहता है। बहुत कम उम्र में ही हार्ट अटैक का खतरा हो रहा है। इसके पीछे एक कारण चाय के साथ बिस्कुट खाने की आदत भी हो सकती है। बिस्कुट में सोडियम की मात्रा अधिक होती है।

इंसुलिन हॉर्मोन को असंतुलित कर डायबिटीज रोग को बढ़ावा

जो ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। जिससे हार्ट अटैक और दिल से संबंधित रोगो का शिकार हो जाते है। बिस्कुट को बनाने में रिफाइंड शुगर का यूज किया जाता है। जो इंसुलिन के अवशोषण में बाधा डाल सकता है। यह इंसुलिन हॉर्मोन को असंतुलित कर डायबिटीज रोग को बढ़ावा देता है। साथ ही रिफाइंड फ्लोर भी पाचन के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है।