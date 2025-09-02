Health Care: सीने में दर्द नहीं सुबह उठते ही ये लक्षण दिखाई दें तो भी हो जाएं सावधान, हो सकते हैं हार्ट अटैक के संकेत

  1. हिन्दी समाचार
हार्ट अटैक बहुत की खतरनाक बीमारी है।  ये बीमारी आने से पहले हमे कई बार संकेत देता है लेकिन हम लोग नॉर्मल प्रॉबलम समझकर इग्नोर कर देते हैं । ज्यादातर लोगों को लगता है कि दिल में दर्द यानि सीने में दर्द और बचैनी ही हार्ट अटैक का लक्षण है, जबकि ऐसा नहीं है। इससे बढ़कर भी कई लक्षण है जिसके बारे में हम इस आर्टिकल में जानेंगे।

सुबह हार्ट अटैक के लक्षण

कंधे और हाथ में दर्द- अगर आपको सुबह उठकर बाएं हाथ और कंधे में दर्द हो रहा है। तो ये हार्ट के लिए ठीक संकेत नहीं है। कई बार ये दर्द बढ़कर पीठ और जबड़े में भी पहुंच जाता है। ऐसा महसूस हो तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये हार्ट अटैक का भी लक्षण हो सकता है।

सांस लेने में दिक्कत- आप रातभर चैन की नींद सोए हैं और सुबह अचानक से उठने के बाद आपको घबराहट महसूस हो रही है। सांस फूल रही है या फिर सांस लेने में परेशानी हो रही है तो ऐसा हार्ट अटैक का लक्षण हो सकता है। बिना देरी किए डॉक्टर को दिखाएं।

चक्कर आना और असहज महसूस होना- हार्ट अटैक कई बार साइलेंट भी हो सकता है। हल्के लक्षणों में कई बार चक्कर आना या फिर असहज महसूस होने जैसे लक्षण भी महसूस हो सकते हैं। इन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

जी मिचलाना और उल्टी जैसा लगना- हार्ट अटैक की स्थिति में कई बार जी मिचलाना और हल्का उल्टी जैसा महसूस होने लगता है। कुछ लोगों को पेट में ऐंठन की समस्या भी हो सकती है। इसका कारण है पेट और हार्ट की नसों का संबंध है। जब हार्ट को परेशानी होती है तो इससे पेट में भी परेशानी महसूस होने लगती है।

पसीना और थकान- हार्ट अटैक की स्थिति में कई बार अचानक बहुत तेज पसीना आने लगता है। आप शांत बैठे हों फिर भी ऐसा महसूस हो सकता है। इसके अलावा अचानक से कई बार बहुत थकान सी महसूस होने लगती है। कई बार शरीर कांपने लगता है। ये हार्ट अटैक के लक्षण हो सकते हैं।

 

 

 

