'अगर तू पानी बंद करेगा तो हम तेरी सांसें बंद करेंगे... दरियाओं में खून बहेगा' हाफिज सईद के बहाने पाकिस्तान ने भारत को दी धमकी

India-Pakistan Indus Water Treaty ends: भारत की मोदी सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए एक अहम कदम उठाया है। सरकार ने पाकिस्तान को बूंद-बूंद के लिए तरसाने के लिए सिंधु जल संधि का खत्म करने का फैसला लिया है। साथ ही पाकिस्तानी राजनयिकों से 7 दिनों के अंदर देश छोड़ने को भी कहा गया है। जिसके बाद पड़ोसी देश में हादकंप मचा हुआ है। हालांकि, भारत के इन सख्त कदमों से पाकिस्तान की अकड़ कम नहीं हुई है। उसने आतंकी हाफिज सईद का पुराना वीडियो वायरल करके भारत और पीएम नरेंद्र मोदी को धमकी देने की कोशिश की है।

पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला लिया गया कि अब भारत-पाकिस्तान के बीच 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। 19 सितंबर 1960 को दोनों देशों के बीच 6 नदियों के पानी को लेकर एक समझौता हुआ था। जिसको सिंधु जल संधि कहते हैं। समझौते के अनुसार, भारत को रावी, ब्यास और सतलुज का अधिकार मिला, जबकि पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चिनाब का इस्तेमाल की इजाजत दी गई। इस संधि का मकसद था कि दोनों देशों में जल को लेकर कोई संघर्ष न हो। इस एक्शन से पाकिस्तान में जल संकट गहरा जाएगा। पाकिस्तान की 80% खेती सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों के पानी पर ही निर्भर है। साथ ही पाकिस्तान कई डैम और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स से बिजली बनाता है। पानी की कमी से बिजली उत्पादन में गिरावट आ सकती है। यानी पाकिस्तान की आर्थिक हालत खस्ताहाल होने वाली है।

A video of terrorist Hafiz Saeed is going viral on Pakistani mainstream and social media where he can be seen threatening Prime Minister Narendra Modi and saying he will strangulate him, if attempts are made to stop Pakistan's water! pic.twitter.com/NwfKtw2LqZ

— Shuvankar Biswas (@manamuntu) April 23, 2025