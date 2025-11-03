IIT कानपुर से ग्रेजुएट युवती ने गंगा नदी में लगाई छलांग, यूपीएससी में कामयाबी नहीं मिलने से थी परेशान

लखनऊ। बिजनौर में आईआईटी कानपुर (IIT Kanpur) की स्नातक और यूपीएससी (UPSC exam) की तैयारी कर रही एक युवती ने गंगा बैराज से कूद गई। युवती का नाम ललिता रानी (Lalita Rani) है। वह चांदपुर के गांव खानपुर माजरा की रहने वाली थी और बिजनौर के चक्कर रोड स्थित रेलवे फाटक के पास परिवार के साथ रहती थी।

सोमवार सुबह वह रोज की तरह मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकली थी। उसके साथ पड़ोस की 12 साल की एक बच्ची भी थी, लेकिन स्टेशन जाने की बजाय ललिता बस में बैठकर गंगा बैराज पहुंच गई। वहां बैराज के गेट नंबर 24 के पास उसने रेलिंग पर चढ़कर गंगा में छलांग लगा दी। बच्ची के शोर मचाने पर रास्ते से गुजर रहे लोग पहुंचे, लेकिन तब तक ललिता पानी में जा चुकी थी।

गंगा बैराज में युवती ने लगाई छलांग

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, SDRF और गोताखोर मौके पर पहुंच गए। गंगा में पानी की गहराई करीब 20 फीट होने के कारण तलाश अभियान जारी है। सिंचाई विभाग ने गेट नंबर 24 बंद कर दिया ताकि पानी का बहाव तेज न रहे और तलाश में मदद मिल सके।

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की परिवार के लोग भी मौके पर पहुंच गए हैं। भाई रोहित ने बताया कि ललिता यूपीएससी की तैयारी कर रही थी और हाल ही में आए रिजल्ट में उसका चयन नहीं हुआ था। इसी तनाव में उसने यह कदम उठाया होगा।फिलहाल SDRF और पुलिस टीम उसकी तलाश में जुटी हुई है।