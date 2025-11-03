  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. IIT कानपुर से ग्रेजुएट युवती ने गंगा नदी में लगाई छलांग, यूपीएससी में कामयाबी नहीं मिलने से थी परेशान

IIT कानपुर से ग्रेजुएट युवती ने गंगा नदी में लगाई छलांग, यूपीएससी में कामयाबी नहीं मिलने से थी परेशान

बिजनौर में आईआईटी कानपुर (IIT Kanpur) की स्नातक और यूपीएससी (UPSC exam) की तैयारी कर रही एक युवती ने गंगा बैराज से कूद गई। युवती का नाम ललिता रानी (Lalita Rani) है। वह चांदपुर के गांव खानपुर माजरा की रहने वाली थी और बिजनौर के चक्कर रोड स्थित रेलवे फाटक के पास परिवार के साथ रहती थी।

By संतोष सिंह 
Updated Date

लखनऊ। बिजनौर में आईआईटी कानपुर (IIT Kanpur) की स्नातक और यूपीएससी (UPSC exam) की तैयारी कर रही एक युवती ने गंगा बैराज से कूद गई। युवती का नाम ललिता रानी (Lalita Rani) है। वह चांदपुर के गांव खानपुर माजरा की रहने वाली थी और बिजनौर के चक्कर रोड स्थित रेलवे फाटक के पास परिवार के साथ रहती थी।

पढ़ें :- Ayodhya News : डॉ. भीमराव अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम बनकर तैयार, नौ नवंबर से होगा अयोध्या प्रीमियर लीग का आयोजन

सोमवार सुबह वह रोज की तरह मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकली थी। उसके साथ पड़ोस की 12 साल की एक बच्ची भी थी, लेकिन स्टेशन जाने की बजाय ललिता बस में बैठकर गंगा बैराज पहुंच गई। वहां बैराज के गेट नंबर 24 के पास उसने रेलिंग पर चढ़कर गंगा में छलांग लगा दी। बच्ची के शोर मचाने पर रास्ते से गुजर रहे लोग पहुंचे, लेकिन तब तक ललिता पानी में जा चुकी थी।

गंगा बैराज में युवती ने लगाई छलांग

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, SDRF और गोताखोर मौके पर पहुंच गए। गंगा में पानी की गहराई करीब 20 फीट होने के कारण तलाश अभियान जारी है। सिंचाई विभाग ने गेट नंबर 24 बंद कर दिया ताकि पानी का बहाव तेज न रहे और तलाश में मदद मिल सके।

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की परिवार के लोग भी मौके पर पहुंच गए हैं। भाई रोहित ने बताया कि ललिता यूपीएससी की तैयारी कर रही थी और हाल ही में आए रिजल्ट में उसका चयन नहीं हुआ था। इसी तनाव में उसने यह कदम उठाया होगा।फिलहाल SDRF और पुलिस टीम उसकी तलाश में जुटी हुई है।

पढ़ें :- सरकारी जमीन पर डॉ. मंजेश राठी का बन रहा अवैध अस्पताल, क्या सो रहा है मुरादाबाद प्रशासन?

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

IIT कानपुर से ग्रेजुएट युवती ने गंगा नदी में लगाई छलांग, यूपीएससी में कामयाबी नहीं मिलने से थी परेशान

IIT कानपुर से ग्रेजुएट युवती ने गंगा नदी में लगाई छलांग, यूपीएससी...

Ayodhya News : डॉ. भीमराव अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम बनकर तैयार, नौ नवंबर से होगा अयोध्या प्रीमियर लीग का आयोजन

Ayodhya News : डॉ. भीमराव अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम बनकर तैयार, नौ नवंबर...

सरकारी जमीन पर डॉ. मंजेश राठी का बन रहा अवैध अस्पताल, क्या सो रहा है मुरादाबाद प्रशासन?

सरकारी जमीन पर डॉ. मंजेश राठी का बन रहा अवैध अस्पताल, क्या...

UP SIR : यूपी पंचायत चुनाव से पहले EC का बड़ा एक्शन, वोटर लिस्ट से हट सकते हैं 50 लाख फर्जी नाम

UP SIR : यूपी पंचायत चुनाव से पहले EC का बड़ा एक्शन,...

NAUTANWA:बचपन स्कूल में बच्चों ने सीखे गुरु नानक देव जी के जीवन मूल्य

NAUTANWA:बचपन स्कूल में बच्चों ने सीखे गुरु नानक देव जी के जीवन...

भ्रष्टाचार का भाईचारा निभानेवाले ये भूल गये कि भाजपा किसी की सगी नहीं...अखिलेश यादव ने साधा निशाना

भ्रष्टाचार का भाईचारा निभानेवाले ये भूल गये कि भाजपा किसी की सगी...