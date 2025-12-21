अवैध प्रवेश का मामला उजागर, श्रीलंकाई नागरिक सोनौली बॉर्डर से गिरफ्तार

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज ::भारत–नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित सोनौली इमिग्रेशन कार्यालय में शनिवार को नियमित जांच के दौरान एक श्रीलंकाई नागरिक को भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने के आरोप में हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान केनाडी राजेन्द्रम पुत्र नेगोम्बो, निवासी श्रीलंका के रूप में हुई है।

आव्रजन अधिकारियों द्वारा की जा रही चेकिंग के दौरान उक्त नागरिक की गतिविधियां संदिग्ध पाई गईं। पूछताछ एवं जांच में यह तथ्य सामने आया कि उसका पासपोर्ट और वीजा वैध है, लेकिन भारत में उसका प्रवेश समुद्री मार्ग से अनाधिकृत तरीके से किया गया था, जो भारतीय कानूनों का स्पष्ट उल्लंघन है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए आव्रजन अधिकारीगण ने अन्य जांच एजेंसियों के साथ संयुक्त रूप से गहन पूछताछ की। आवश्यक तस्दीक और औपचारिक कार्रवाई के उपरांत रविवार, 21 दिसंबर 2025 को आरोपी को थाना सोनौली लाया गया।

इस संबंध में सोनौली कोतवाली प्रभारी महेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि गिरफ्तार श्रीलंकाई नागरिक के विरुद्ध धारा 12(3)/23 एवं 14 विदेशी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की गई है। आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत कर जेल भेज दिया गया।

भारत–नेपाल सीमा पर लगातार बढ़ रही संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं। सीमा क्षेत्र में निगरानी और जांच अभियान को और सख्त किए जाने की बात कही जा रही है, ताकि अवैध प्रवेश एवं अन्य आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।