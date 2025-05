'IMF का पैसा पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठनों को करेगा मजबूत...' कांग्रेस ने की 1 बिलियन डॉलर के ऋण मंजूरी की आलोचना

IMF approving $1 billion loan for Pakistan: भारत और पाकिस्तान के बीच जारी सैन्य संघर्ष के बीच अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया है। आईएमएफ ने आतंकवादियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान के लिए 1 बिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दे दी है। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है, जब भारत पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी संगठनों की कमर तोड़ने पर लगा हुआ है। इस फैसले की आलोचना करते हुए कांग्रेस ने कहा है कि IMF का पैसा पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठनों को मजबूत करेगा।

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने आईएमएफ द्वारा पाकिस्तान के लिए 1 बिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दिए जाने पर कहा, “यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और आईएमएफ को ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि पाकिस्तान को दिया गया पैसा पाकिस्तान के लोगों की मदद के लिए नहीं जाता है। इसके बजाय यह पैसा उन आतंकवादी संगठनों को मजबूत करने के लिए जाता है, जिन्हें पाकिस्तान ने पनाह दी है, और आतंकवाद के उस नेटवर्क को मजबूत करने के लिए जाता है जिसे उन्होंने बनाया है। इस स्थिति में, आईएमएफ का निर्णय पूरी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण है।”

इससे पहले शुक्रवार को पाकिस्तान ने एक फिर अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने हाथ फैलाते हुए लोन की अपील की थी। पाकिस्तान सरकार के आर्थिक मामले के प्रभाग ने एक्स पोस्ट में लिखा, ”पाकिस्तान सरकार ने दुश्मन द्वारा भारी नुकसान के बाद अंतरराष्ट्रीय भागीदारों से और अधिक ऋण की अपील की है। बढ़ते युद्ध और शेयरों में गिरावट के बीच, हम अंतरराष्ट्रीय भागीदारों से तनाव कम करने में मदद करने का आग्रह करते हैं। राष्ट्र से दृढ़ रहने का आग्रह।” जिसके कुछ घंटों बाद ही पोस्ट को डिलीट करते हुए उसे फेक बताया गया था।

हालांकि, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने उसके लोन की अपील को स्वीकार कर लिया है। संगठन ने अपने एक्स पोस्ट के जरिये इसकी जानकारी देते हुए लिखा, “आईएमएफ बोर्ड ने ईएफएफ के तहत पाकिस्तान के आर्थिक सुधार कार्यक्रम की पहली समीक्षा को मंजूरी दी, जिससे लगभग 1 बिलियन डॉलर का संवितरण संभव हुआ, जो मजबूत कार्यक्रम कार्यान्वयन को दर्शाता है जिसने निरंतर आर्थिक सुधार में योगदान दिया है।”

IMF Board approved the first review of Pakistan’s economic reform program under the EFF, enabling a disbursement of ~ $1 billion, reflecting strong program implementation which has contributed to continuing economic recovery. https://t.co/7qqa7ZTBHA pic.twitter.com/EEyiLgcSvq

— IMF (@IMFNews) May 9, 2025