नौतनवा में देर शाम से मां लक्ष्मी प्रतिमाओं का विसर्जन, भक्तों में दिखा अपार उत्साह

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: दीपावली पर्व के समापन के साथ ही नौतनवा नगर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में गुरुवार को मां लक्ष्मी की प्रतिमाओं का विसर्जन श्रद्धा और उल्लास के माहौल में शुरू हुआ। शाम ढलते ही श्रद्धालु बैंड-बाजे और डीजे की धुनों पर झूमते हुए प्रतिमाएं लेकर विसर्जन स्थल की ओर रवाना हुए। बताया जा रहा है कि विसर्जन कार्यक्रम मध्यरात्रि तक जारी रहेगा।

विसर्जन यात्रा के दौरान “जय मां लक्ष्मी” के जयघोष से पूरा नगर भक्तिमय माहौल में डूब गया। महिलाएं, बच्चे और युवा सभी मां के गीतों पर नृत्य करते नजर आए। युवाओं ने डीजे की थाप पर जमकर नृत्य किया और भक्ति गीतों पर झूमते रहे।

प्रतिमाओं के विसर्जन से पूर्व श्रद्धालुओं ने मां लक्ष्मी की प्रतिमाओं पर पुष्प अर्पित कर सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। दीपों की रौशनी और भक्ति संगीत से पूरा नगर देर रात तक आलोकित बना रहा।

विसर्जन कार्यक्रम को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। पुलिस बल हर चौराहे और मुख्य मार्ग पर तैनात रहा ताकि कोई अप्रिय घटना न हो सके।