नेपाल हिंसा का असर:सोनौली सीमा पर 10 किमी लंबा जाम, सुरक्षा बल चौकन्ने

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: नेपाल में सोशल मीडिया बैन के बाद भड़की हिंसा का असर अब भारत-नेपाल सीमा पर साफ दिखाई दे रहा है। सोनौली बॉर्डर पर मंगलवार को मालवाहक ट्रकों की करीब 10 किलोमीटर लंबी कतार लग गई। कई दिनों से खड़े ट्रकों में लदा कच्चा माल खराब होने लगा है, जिससे चालक और व्यापारी परेशान हैं।

नेपाल में बवाल और आगजनी

काठमांडू, पोखरा, बुटवल और सीमावर्ती भैरहवा में युवाओं ने फेसबुक, व्हाट्सऐप, इंस्टाग्राम समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। आक्रोशित भीड़ ने कई सरकारी दफ्तरों, बेलहिया भंसार कार्यालय और पुलिस चौकी पर तोड़फोड़ की और आगजनी कर दी। हालात को काबू में करने के लिए नेपाल प्रशासन ने कई जगह कर्फ्यू तक लगाना पड़ा।

भारतीय सीमा पर अलर्ट

नेपाल में तनाव को देखते हुए भारतीय प्रशासन ने सोनौली सीमा पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया है।

भारतीय नंबर प्लेट के दोपहिया और चारपहिया वाहनों को एसएसबी जवान सीमा से पहले ही लौटा रहे हैं।

बॉर्डर पर अतिरिक्त पुलिस और एसएसबी बल की तैनाती की गई है।

हर आने-जाने वाले वाहन और व्यक्ति की कड़ी जांच की जा रही है।

कोतवाली प्रभारी की तैनाती

सोनौली कोतवाली प्रभारी अजीत प्रताप सिंह स्वयं पुलिस बल के साथ सीमा पर लगातार डटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि “सीमा पर हर गतिविधि पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। किसी भी अराजक तत्व को भारतीय सीमा में घुसने नहीं दिया जाएगा।”

व्यापारी और चालक संकट में

सीमा पर जाम के कारण व्यापार ठप है। कई ट्रकों में लदा सामान खराब होने लगा है। व्यापारियों का कहना है कि हालात जल्द सामान्य न हुए तो उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। ट्रक चालक भी लंबे इंतजार और खराब होती सुविधाओं से जूझ रहे हैं।

फिलहाल सोनौली बॉर्डर पर स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में बताई जा रही है।