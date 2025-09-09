नेपाल हिंसा का असर: सोनौली बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा, बारात और पर्यटक फंसे, 4 किमी लंबा जाम

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: नेपाल में जारी हिंसा और प्रदर्शनों का असर भारत-नेपाल सीमा पर गहराता जा रहा है। हालत यह है कि अब शादी की बारात, पर्यटक और हजारों वाहन सीमा पर फंसे हुए हैं।

बारात और पर्यटक अटके

नेपाल निवासी शहनवाज की शादी आज थी, लेकिन धूमधाम से विवाह का सपना अधूरा रह गया। शहनवाज कुछ बारातियों के साथ पैदल ही सोनौली बॉर्डर तक पहुंचे और वहां अपना दर्द साझा किया।

इसी तरह महाराष्ट्र से आया 10 लोगों का टूरिस्ट ग्रुप भी 18 घंटे से अधिक समय से सीमा पर अटका हुआ है।

वाहनों की लंबी कतार

नेपाल के बेलहिया और महेशपुर भंसार कार्यालय बंद होने से दोनों देशों के बीच यातायात ठप है। सोनौली बॉर्डर पर करीब 4 किमी लंबा जाम लग गया है। हजारों मालवाहक ट्रक, बसें और निजी वाहन खड़े हैं। नेपाल में कर्फ्यू के कारण कई भारतीय पर्यटक फंस गए, जिन्हें नेपाल पुलिस सुरक्षित भारत लौटा रही है।

सोनौली बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा

नेपाल में अशांति को देखते हुए सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

एसएसबी की 66वीं वाहिनी और स्थानीय पुलिस ने सोनौली बॉर्डर पर सख्त सुरक्षा व्यवस्था की है।

नो-मैन्स लैंड पर 22वीं वाहिनी के जवान यात्रियों की सघन जांच कर रहे हैं।

डॉग स्क्वॉड बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड और होटलों में लावारिस सामान व वाहनों की तलाशी ले रही है।

सीसीटीवी कैमरों से निगरानी और पैदल पेट्रोलिंग तेज कर दी गई है।

मंगलवार शाम 4 बजे के बाद करीब 500 पर्यटकों को सीमा से वापस लौटा दिया गया।

विदेश मंत्रालय की एडवाइजरी

नेपाल में बिगड़ती स्थिति को देखते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय (एमईए) ने वहां मौजूद भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। भारतीयों को अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है।

नेपाल में रह रहे अप्रवासी भारतीयों से सतर्क रहने और भीड़भाड़ वाले इलाकों से दूर रहने को कहा गया है। स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने की अपील भी की गई है।

नेपाल में हालात बेकाबू

सरकार विरोधी प्रदर्शनों ने अब तक 19 लोगों की जान ले ली है और 250 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। सोशल मीडिया पर लगी पाबंदी हटने के बावजूद हिंसा थम नहीं रही है। हालात काबू से बाहर होते देख नेपाल सरकार ने कई जिलों में सेना तैनात की है।