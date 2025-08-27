फोन चोरी होने पर Sanchaar Sathi पोर्टल बनेगा मददगार, मिल जायेगा फोन करना पड़ेगा ये आसान काम

नई दिल्ली। आज के दौर में मोबाइल फोन लोगों के जीवन का एक महत्व पूर्ण पार्ट है। आज फोन में ही हमारी पर्सनल फोटोज, बैंकिंग ऐप्स, वॉट्सऐप चैट्स, सोशल मीडिया अकाउंट्स और कई जरूरी डॉक्यूमेंट्स रहते होते हैं। आज लोग एक ​भी दिन मोबाइल के बिना नहीं रह सकता। अगर आज की लाइफ में फोन थोड़ा भी बिगड़ जाये तो और लोग अपना वॉट्सऐप चैट्स न देख पायें तो सरा दिन खराब समझते हैं। आज फोन हमारी सबसे बड़ी जरुरत बन गई है। ऐसे में अगर आप का फोन चोरी हो जाए या खो जाए, तो अब घबराने की जरुरत नहीं है। आपके फोन को Sanchaar Sathi पोर्टल खोज कर देगा वो भी पूरी सुरक्षा के साथ।

बस आप को फोन चोरी या खोने के तुरंत बाद सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है कि फोन को सरकार के संचार साथी पोर्टल पर रजिस्टर करें। ये पोर्टल डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम (DoT) ने बनाया है ताकि चोरी हुए फोन का गलत इस्तेमाल न हो सके। इसमें मौजूद Central Equipment Identity Register (CEIR) हर मोबाइल फोन के यूनिक IMEI नंबर के हिसाब से काम करता है। जब आपका फोन इस सिस्टम में ब्लॉक हो जाता है तो उसे कोई भी दूसरे सिम कार्ड के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकता।आप को सिर्फ ये करना है । www.sancharsaathi.gov.in वेबसाइट पर जाएं। यहां पर दिए गए CEIR Block Stolen/Lost Mobile ऑप्शन पर क्लिक करें। अब खुलने वाले फॉर्म में अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फोन का IMEI नंबर और बाकी डिटेल्स भरें। इसके बाद FIR की कॉपी या शिकायत से जुड़ी डिटेल्स अपलोड करें। सारी डिटेल्स भरने के बाद एप्लीकेशन सबमिट कर दें। जैसे ही एप्लीकेशन रजिस्टर होगी आपका फोन तुरंत ब्लॉक हो जाएगा और उसका इस्तेमाल कोई नहीं कर पाएगा। अगर आपको बाद में अपना फोन वापस मिल जाए तो आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए फिर से Sanchaar Sathi पोर्टल पर जाएं और Unblock Found Mobile ऑप्शन चुनें। आप का फोन चालू हो जायेगा पहले जैसे अपने मोबइल को इस्तमाल करना शुरू कर दें।