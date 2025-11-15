पत्रकार हितों पर हुई गहन चर्चा, धर्मेंद्र चौधरी ने जर्नलिस्ट प्रेस क्लब की सदस्यता ली

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: जर्नलिस्ट प्रेस क्लब तहसील इकाई नौतनवा की एक महत्वपूर्ण बैठक तहसील अध्यक्ष अतुल जायसवाल के आवास पर शुक्रवार की देर शाम संपन्न हुई। बैठक में संगठन की मजबूती, पत्रकार हितों से जुड़े मुद्दों और क्षेत्र में पत्रकारों के सामने आ रहीं चुनौतियों पर विस्तृत चर्चा की गई। पत्रकारों ने अध्यक्ष को अपनी-अपनी समस्याओं से अवगत कराया और समाधान की दिशा में सकारात्मक कदम उठाने की मांग रखी।

इसी दौरान नौतनवा क्षेत्र में खोजी पत्रकारिता के लिए पहचाने जाने वाले पत्रकार धर्मेंद्र चौधरी ने जर्नलिस्ट प्रेस क्लब की सदस्यता ग्रहण की। क्लब से जुड़ने के बाद उन्होंने कहा कि “जर्नलिस्ट प्रेस क्लब जिला स्तर का वह संगठन है जो हमेशा पत्रकारों के सुख-दुख में साथ खड़ा रहता है।” उनकी सदस्यता से संगठन को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई गई।

बैठक में वरिष्ठ पत्रकारों ने कहा कि क्लब का लक्ष्य केवल संगठन विस्तार नहीं बल्कि पत्रकारों की सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों की रक्षा करना है। आने वाले दिनों में क्लब द्वारा पत्रकार हित में कई महत्वपूर्ण पहल की जाने की बात भी कही गई।

बैठक में उपस्थित प्रमुख पत्रकार वरिष्ठ पत्रकार जगदीश गुप्त, वरिष्ठ पत्रकार उमेश तिवारी, धर्मेंद्र चौधरी, राम सागर शर्मा, अतुल जायसवाल, इंडो नेपाल न्यूज़ के संपादक गुड्डू जायसवाल, सागर विश्वकर्मा, मानस अग्रवाल (पुत्र स्व. सुनील अग्रवाल), मुराद अली, संदीप जायसवाल, सुनील शर्मा, अशोक गुप्ता, ब्रजेन्द्र पांडे, ओंकार नाथ मद्देशिया सहित अनेक पत्रकार मौजूद रहे।

महराजगंज ब्यूरो प्रभारी विजय चौरसिया की रिपोर्ट