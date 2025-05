पहलगाम में आतंकियों ने महिलाओं से कहा था- जाकर मोदी को बता देना, अब भारत ने उनसे ही दिलाया जवाब

नई दिल्ली। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) के जरिए पहलगाम आतंकी हमले (Pahalgam terrorist attack) का पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) की जानकारी देने के लिए मीडिया के सामने देश की दो महिला सैन्य अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी (Colonel Sophia Qureshi) और विंग कमांडर व्योमिका सिंह (Wing Commander Vyomika Singh) पेश हुईं। तीनों सेनाओं की संयुक्त कार्रवाई के बाद महिला अधिकारियों का सामने आकर प्रेस को जानकारी देना एक प्रतीकात्मक कदम से कहीं आगे की बात है। देश के इतिहास में पहली बार आर्म्ड फोर्स की दो महिलाएं प्रेस ब्रीफिंग करने आईं। इनमें से एक एयरफोर्स से और सेना से हैं। इसके पीछे भारत ने दुश्मन देश को एक कड़ा संदेश देना था। अब भारत आतंकियों व उनके जनक पाकिस्तान को उसी भाषा में जबाव देगा।

बता दें कि जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले में धर्म पूछकर 26 पर्यटकों को मार डाला गया था। इस खौफनाक आतंकी हमले में शामिल दहशतगर्दों ने पुरुषों को मार डाला था और उनकी पत्नियों, बहनों और बेटियों को छोड़ दिया था। यही नहीं मौके पर अपने पति को मरा देखकर आपा खो बैठी एक महिला ने आतंकी से खुद को भी मारने के लिए कहा था। इस पर आतंकियों ने कहा था कि हम तुम्हें नहीं मारेंगे, मोदी को जाकर बता देना। दरअसल आतंकियों ने सिर्फ पुरुषों को मारकर एक संदेश देने की कोशिश की थी। वह यह कि महिलाओं को छोड़ दिया जाए और उनके सामने ही उनके परिजनों का कत्ल किया जाए ताकि जिंदगी भर वे दुखी रहें।

अब भारत ने जिस तरह से आतंकियों को टारगेट करके पीओके और पाकिस्तानी पंजाब स्थित 9 ठिकाने पर हमले किए हैं, वह अहम है। इन हमलों के बाद भारत ने दो महिला अधिकारियों को ही जानकारी देने के लिए आगे किया। विदेश सचिव विक्रम मिसरी के साथ मीडिया में जानकारी देने आईं कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने एक-एक डिटेल दी कि कैसे भारत ने हमले किए हैं। इन दो महिलाओं को आगे करके भारत ने उन आतंकियों को संदेश दिया है, जिन्होंने महिलाओं से ही कहा था कि जाकर मोदी को बता देना। अब भारत सरकार और सैन्य नेतृत्व ने महिलाओं के जरिए ही पाकिस्तान और खूंखार आतंकियों को जवाब दिया है।

महिला सैन्य अधिकारियों सोफिया कुरैशी (Sophia Qureshi) और व्योमिका सिंह (Vyomika Singh) के जवाब देने से जनता में भी उत्साह दिखा कि वे ट्विटर पर ट्रेंड करने लगीं।

