तमिलनाडु में विजय की TVK बहुमत के करीब, DMK के हाथों से जाती दिख रही सत्ता

Vijay’s TVK heads towards majority in Tamil Nadu : देश के पांच राज्यों में मतगणना के बीच तमिलनाडु में बड़ा उलटफेर होता हुआ दिख रहा है। शुरुआती रुझानों में एक्टर विजय की पार्टी ‘तमिलगा वेट्री कझगम’ (टीवीके) सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और अकेले अपने दम पर बहुमत के आंकड़े से बेहद करीब पहुंच गयी है। वहीं, एमके स्टालिन की डीएमके की सत्ता से विदाई होती नजर आ रही है।

तमिलनाडु में मतगणना के शुरुआती (सुबह 11 बजे तक) रुझानों के अनुसार, विजय की टीवीके ने 113 सीटों पर बढ़त बना रखी है, जबकि डीएमके और उसका गठबंधन 51 सीटों पर आगे चल रहा है, जबकि AIADMK के नेतृत्व वाला गठबंधन 71 सीटों पर आगे चल रहा है। डाक मतपत्रों की गिनती और कई चरणों में होने वाली गिनती के लिए EVM खोले जाने के करीब दो घंटे बाद, विजय की पार्टी ‘तमिलगा वेट्री कझगम’ अपने द्रविड़ प्रतिद्वंद्वियों—DMK और AIADMK—से काफी आगे निकल गई, जबकि सत्ताधारी पार्टी उसे पकड़ने के लिए संघर्ष कर रही थी।

अगर ये रुझान बने रहते हैं, तो विजय चुनावों में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर कर सकते हैं—कुछ वैसा ही, जैसा उन्होंने अपने चुनावी भाषणों में “1967 और 1977” की जीत का ज़िक्र करते हुए कहा था।