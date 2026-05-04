Video-पश्चिम बंगाल में मतगणना के बीच ममता बनर्जी ने दिया बड़ा सन्देश, बोलीं- एजेंट और प्रत्याशी बूथ पर बने रहें, हम ही चुनाव जीतेंगे

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव (West Bengal Assembly Elections) के चल रही मतगणना के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Chief Minister Mamata Banerjee) ने पार्टी कार्यकर्ताओं व प्रत्याशियों के लिए वीडियो जारी कर बड़ा सन्देश दिया है। उन्होंने कहा कि “बूथ एजेंट और प्रत्याशी मतगणना केंद्र पर बने रहें, यह BJP की रणनीति है कि पहले कुछ राउंड में TMC पीछे रहे। उन्होंने कहा कि हम ही चुनाव जीतेंगे।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना के बीच मुख्यमंत्री और TMC सुप्रीमो ममता बनर्जी ने एक बड़ा बयान जारी कर सनसनी फैला दी है। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग (EC) पर जान-बूझकर गिनती धीमी करने और बीजेपी के इशारे पर चुनावी प्रक्रिया में धांधली करने का गंभीर आरोप लगाया है। ममता बनर्जी ने अपने काउंटिंग एजेंट्स से अपील की है कि वे जगह छोड़कर न जाएं। उन्होंने कहा कि जमीनी जानकारी के मुताबिक अब तक सिर्फ 13% वोटों की गिनती हुई है। चुनाव आयोग जानबूझकर धीमी गति से गिनती कर रहा है। यह भी आरोप लगाया है कि कई जगहों पर गिनती रोक दी गई है।

‘सतर्क रहें और निगरानी रखें’

वहीं, मतगणना शुरू होने से पहले रात में मुख्यमंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे अलग-अलग जगहों से रिपोर्ट मिल रही हैं कि जान-बूझकर बिजली काटी जा रही है। हुगली के श्रीरामपुर से लेकर नदिया के कृष्णानगर तक, बर्दवान के औसग्राम से लेकर कोलकाता के खुदीराम अनुशीलन केंद्र तक ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं, जहां चरणबद्ध तरीके से बिजली काटी जा रही है, CCTV कैमरे बंद किए जा रहे हैं और स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर-बाहर गाड़ियां आ-जा रही हैं।

मैं अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से आह्वान करती हूं, जिस तरह मैं हर चीज पर नजर रखने के लिए पूरी रात जाग रही हूं, उसी तरह आप भी पूरी रात जागते रहें और स्ट्रॉन्ग रूम में लोगों के वोटों की पहरेदारी करें। अगर कहीं भी कोई संदिग्ध स्थिति पैदा होती है, तो उन्हें घेर लें, तुरंत शिकायत दर्ज करें और CCTV फुटेज की मांग करें। यह सब BJP के इशारे पर किया जा रहा है।