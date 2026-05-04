अंबेडकरनगर में दो बाइक की टक्कर के बाद, मदद को पहुंचे लोगों को बेकाबू कार ने कुचला, 8 की मौत

अंबेडकरनगर: उत्तर प्रदेश के अंबेडकरनगर जिले में रविवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। जलालपुर क्षेत्र में पहले दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर हुई, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने हादसे को और भी भयावह बना दिया। घायलों की मदद के लिए पहुंचे लोगों को एक तेज रफ्तार बेकाबू कार ने कुचल दिया, जिसमें कुल 8 लोगों की जान चली गई।

पहले बाइक भिड़ी, फिर मचा कोहराम

घटना जलालपुर कोतवाली क्षेत्र में अकबरपुर मार्ग पर अशरफपुर भट्ठे के पास की है। रात करीब 12 बजे दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने टक्कर हो गई। इस टक्कर में बाइक सवार कैफी और सम्मनपुर क्षेत्र के रहने वाले दो सगे भाई—आदित्य कुमार और दिव्यांशू—गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि दोनों भाई एक शादी समारोह से लौट रहे थे।

मदद के लिए पहुंचे लोग बने हादसे का शिकार

हादसे के बाद आसपास मौजूद लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े। वे घायलों को सड़क किनारे ले जाकर अस्पताल पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक एक तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार बेकाबू होकर मौके पर पहुंची और वहां खड़े लोगों को रौंदती चली गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कई लोग मौके पर ही गिर पड़े। इसके बाद कार कुछ दूरी पर जाकर गड्ढे में पलट गई, जबकि चालक मौके से फरार हो गया।

अस्पताल पहुंचते ही 6 की मौत, बाद में 2 ने तोड़ा दम

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) जलालपुर पहुंचाया गया। वहां डॉक्टरों ने 6 लोगों को मृत घोषित कर दिया। दो गंभीर घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां से उन्हें टांडा मेडिकल कॉलेज भेजा गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी भी मौत हो गई।

मरने वालों में दो सगे भाई भी शामिल

इस हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान कैफी (32), उत्तम कुमार (24), आदित्य कुमार (25), दिव्यांशू (22), लालचंद (24), राजू गुप्ता (32), साहिल (28) और इंद्रेश (30) के रूप में हुई है। इनमें आदित्य और दिव्यांशू सगे भाई थे, जिनकी मौत से परिवार में मातम पसरा है।

पुलिस जांच में जुटी, आरोपी की तलाश जारी

घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फरार कार चालक की तलाश शुरू कर दी गई है। अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) डॉ. जयवीर सिंह के मुताबिक, हादसे के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यह हादसा एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर करता है कि सड़क पर लापरवाही कितनी खतरनाक हो सकती है—जहां मदद करने पहुंचे लोग भी अपनी जान गंवा बैठे।