International Seminar : डॉ. दिनेश शर्मा, बोले- कृषि में स्वदेशी ज्ञान के साथ-साथ आधुनिक ज्ञान से बढ़ती है किसानों की दक्षता और उत्पादकता

उद्यानिकी कृषि अनुसंधान समिति लखनऊ ने रविवार को 'बदलते हुए पर्यावरण पर्यावरण में सुव्यस्थित कृषि हेतु आधुनिक पद्धतियों पर अंतरराष्ट्रीय सेमिनार' (International seminar on modern methods for sustainable agriculture in the changing environment) बंधन होटल लखनऊ में आयोजित किया गया।