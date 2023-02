Ind Vs Aus 1st Test Day 3 LIVE : अश्विन की फिरकी पर नाचे कंगारू, दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया के 42 पर ही 4 विकेट गिरे

नागपुर। ऑस्ट्रेलिया दूसरी पारी (Second Innings) की शुरुआत से ही संघर्ष करता नजर आ रहा है। रविचंद्रन अश्विन की एक-एक बॉल कंगारू बल्लेबाजों के लिए भारी पड़ रही है। रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) की मिस्ट्री के आगे ऑस्ट्रेलियाई टीम (Australian Team) ढेर हो रही है। सिर्फ 34 के स्कोर पर कंगारू टीम के 3 विकेट गिर गए हैं। अब अश्विन ने डेविड वॉर्नर (David Warner) को आउट किया है, जो 10 रन बनाकर खेल रहे थे। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 34/3 हो गया है।

.@ashwinravi99 is on a roll! 🙌 🙌

Australia 4 down now as Renshaw departs!

Follow the match ▶️ https://t.co/SwTGoyHfZx#TeamIndia | #INDvAUS pic.twitter.com/Vd5qlG2bG0

— BCCI (@BCCI) February 11, 2023