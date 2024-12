IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया ने बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए घोषित की प्लेइंग XI; जानें- टेविस हेड खेलेंगे या नहीं

Australia name XI for the Boxing Day Test against India: ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट से एक दिन पहले अपनी प्लेइंग इलेवन की घोषणा कर दी है। जिसमें टीम के स्टार बल्लेबाज ट्रेविस हेड खेलने के लिए फिट हैं, जबकि सैम कोनस्टास और स्कॉट बोलैंड को आगामी मैच के लिए टीम में शामिल किया गया है।