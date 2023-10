IND vs NZ WC Match: पाण्ड्या के बाहर होने से भारत की प्लेइंग-XI में होंगे बड़े बदलाव, इन दो खिलाड़ियों को मिलेगा मौका

IND vs NZ WC Match: वर्ल्ड कप में भारत अपना अगला मैच रविवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलने वाला है। इस मैच से पहले भारतीय टीम मुश्किल में पड़ती दिखाई दे रही है। इसके पीछे की वजह है, टीम के स्टार ऑल राउंडर हार्दिक पाण्ड्या (Hardik Pandya) का चोटिल होना। वहीं, चोट के कारण पाण्ड्या का न्यूजीलैंड (New Zealand) के खिलाफ मैच खेलना काफी मुश्किल है। ऐसे में आगामी मैच में भारत की प्लेइंग-11 (India Probable Playing-XI) में दो बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

दरअसल, हार्दिक पाण्ड्या (Hardik Pandya) ऑल राउंडर के रूप में भारत की प्लेइंग-11 (India Probable Playing-XI) को बैलेंस रखते हैं, जो भारतीय बल्लेबाजी को गहराई देने के साथ-साथ चौथे तेज गेंदबाज के रूप में खेलते हैं। ऐसे में उनके चोटिल होने से भारत के दोहरा झटका लगा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बांग्लादेश के खिलाफ मैच के दौरान गेंदबाजी करते हुए चोटिल हार्दिक पाण्ड्या बेंगलुरु स्थित एनसीए (NCA) में चोट से रिकवरी करेंगे। जिसके बाद 29 अक्टूबर को लखनऊ में इंग्लैंड के खिलाफ में उनके भारतीय टीम के साथ जुड़ने की उम्मीद है।

भारत टीम में दो बदलाव संभव

हार्दिक पाण्ड्या के बाहर होने पर भारतीय टीम में कप्तान रोहित शर्मा दो बदलाव कर सकते हैं, जिसमें वह एक अतिरिक्त बल्लेबाज को मौका दे सकते हैं, जबकि शार्दुल ठाकुर को अगले में मैच में बेंच की शोभा बढ़ानी पड़ सकती है। शार्दुल को वर्ल्ड कप में तीन मैचों में खेलने का मौका मिला है, लेकिन वह कुछ खास नहीं कर पाये। उन्हें सिर्फ दो विकेट ही मिल मिल पाये हैं, जबकि बल्लेबाजी में मौका ही नहीं मिल पाया। ऐसे में मोहम्मद शमी को टीम में शामिल किया जा सकता है। वहीं, मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाज के रूप में सूर्य कुमार यादव अपना पहला वर्ल्ड कप मैच खेल सकते हैं। भारत के पूर्व बल्लेबाज और क्रिकेट एक्सपर्ट आकाश चोपड़ा ने भी न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की संभावित प्लेइंग-11 में सूर्य कुमार यादव और मोहम्मद शमी को मौका दिया है।

No Hardik for the game vs NZ on Sunday. Here is what the playing XI should look like 👇

1.Rohit

2.Gill

3.Kohli

4.Iyer

5.Rahulhttps://t.co/Zh0Ft45tS6

7.Jadeja

8.Shami

9.Kuldeep

10.Bumrah

11.Siraj

Not ideal to have only five bowlers. Not ideal to have batting finishing at 7.…

— Aakash Chopra (@cricketaakash) October 20, 2023