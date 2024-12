भारत ने 47 गेंदों में पाकिस्तान को धमाकेदार अंदाज में चटाई धूल,कमलिनी ने खेली 44 रनों की विस्फोटक पारी

U19 Women Asia Cup 2024, India vs Pakistan: अंडर-19 महिला एशिया कप 2024 में भारतीय टीम (Team India) ने पाकिस्तान को शानदार अंदाज में 9 विकेट से हरा दिया है। पाकिस्तानी महिला टीम (Pakistani Women’s Team) ने पहले बैटिंग करते हुए भारत को सिर्फ 68 रनों का टारगेट दिया, जिसे भारतीय टीम ने आसानी से चेज कर लिया। टीम इंडिया (Team India) की गेंदबाजों और बल्लेबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया। भारत के लिए सोनम यादव ने मैच में चार विकेट झटके हैं।

सोनम यादव ने की बेहतरीन गेंदबाजी

भारत के लिए सोनम यादव ने बेहतरीन खेल दिखाया। उन्होंने अपने चार ओवर के कोटे में सिर्फ 6 रन देकर 4 अहम विकेट हासिल किए। उनके आगे पाकिस्तानी टीम की बल्लेबाज टिक नहीं पाईं और आउट हो गईं। शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड मिला। सोनम के अलावा परुनिका सिसोदिया, वीजे जोसिता और मिताली विनोद ने एक-एक विकेट हासिल किया। इन सभी प्लेयर्स ने काफी किफायती गेंदबाजी की और पाकिस्तानी टीम की बल्लेबाजों को बड़े स्ट्रोक नहीं लगाने दिए।

For her economical match-winning spell of 4/6, Sonam Yadav becomes the Player of the Match 👏👏

India register a 9-wicket win over Pakistan in the opening game of the #ACCWomensU19AsiaCup 👌👌

Scorecard ▶️ https://t.co/C67SN1rX8Q#TeamIndia | #ACC pic.twitter.com/eLSRoCfqeG

— BCCI Women (@BCCIWomen) December 15, 2024