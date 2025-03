टीम इंडिया से ICC वापस ले लेगा CT 2025 की ट्रॉफी, इसके बदले में मिलेगी दूसरी

ICC will take back the Champions Trophy tournament trophy: रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने 9 मार्च को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में न्यूजीलैंड की टीम को हराकर टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया था। यह भारत की मिनी वनडे वर्ल्ड कप में तीसरी ख़िताबी जीत है। हालांकि, जीत के बाद भारतीय टीम को टूर्नामेंट की ट्रॉफी वापस करनी पड़ेगी।