IND vs SL : हार्दिक पांडया को टी-20 की कमान, सूर्या होंगे उपकप्तान, धवन-पंत का पत्ता साफ

IND vs SL : बीसीसीआई (BCCI) ने मंगलवार को श्रीलंका के खिलाफ तीन-तीन मैचों की टी20 (T20) और वनडे सीरीज (One Day Series) के लिए टीम इंडिया (Team India)का एलान कर दिया है। चयनकर्ताओं ने टी20 सीरीज (T20 Series) के लिए 'नई' टीम इंडिया (New Team India) का एलान किया है।