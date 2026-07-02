IND vs SL Test Series schedule: टीम इंडिया अगले महीने करेगी श्रीलंका का दौरा, दो देशों के बीच खेली जाएगी टेस्ट सीरीज, देखें- शेड्यूल

IND vs SL Test Series schedule: भारत अगस्त 2026 में दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ खेलने के लिए श्रीलंका का दौरा करेगा, जो ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-2027 साइकल का हिस्सा है। पहला टेस्ट 15 से 19 अगस्त तक गॉल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (GICS), गॉल में खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट 23 से 27 अगस्त तक सिंहलीज़ स्पोर्ट्स क्लब (SSC), कोलंबो में खेला जाएगा।

दरअसल, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने इस दौरे के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। शेड्यूल के अनुसार, भारतीय पुरुष टीम अगस्त 2026 में दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ खेलने के लिए श्रीलंका का दौरा करेगी। यह सीरीज़ ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-2027 साइकल का हिस्सा है। पहला टेस्ट गाले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (GICS), गाले में खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट सिंहलीज़ स्पोर्ट्स क्लब (SSC), कोलंबो में खेला जाएगा। वहीं, बीसीसीआई ने भी दौरे की पुष्टि कर दी है।