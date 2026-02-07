  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. IND vs USA T20 WC Match Live: आज टी20 वर्ल्ड कप में भारत की यूएसए से होगी भिड़ंत, जानें- कब और कहां देख पाएंगे लाइव मैच

IND vs USA T20 WC Match Live: आज टी20 वर्ल्ड कप में भारत की यूएसए से होगी भिड़ंत, जानें- कब और कहां देख पाएंगे लाइव मैच

IND vs USA T20 WC Match Live: आज 7 फरवरी से टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज होने जा रहा है। पहले दिन तीन मैच खेले जाने हैं, जिसमें दो मैच भारत और एक मैच श्रीलंका में खेला जाएगा। इस दौरान पहले मैच में पाकिस्तान-नीदरलैंड्स, दूसरे मैच में वेस्ट इंडीज-स्कॉटलैंड और तीसरे मैच में गतविजेता भारत व यूएसए की टीम आमने-सामने होंगी। आइये जानते हैं कि भारत बनाम यूएसए, टी20 वर्ल्ड कप 2026 का तीसरा मैच कब और कहां खेला जाएगा? और इस मैच को कैसे लाइव देख सकेंगे-

By Abhimanyu 
Updated Date

IND vs USA T20 WC Match Live : आज 7 फरवरी से टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज होने जा रहा है। पहले दिन तीन मैच खेले जाने हैं, जिसमें दो मैच भारत और एक मैच श्रीलंका में खेला जाएगा। इस दौरान पहले मैच में पाकिस्तान-नीदरलैंड्स, दूसरे मैच में वेस्ट इंडीज-स्कॉटलैंड और तीसरे मैच में गतविजेता भारत व यूएसए की टीम आमने-सामने होंगी। आइये जानते हैं कि भारत बनाम यूएसए, टी20 वर्ल्ड कप 2026 का तीसरा मैच कब और कहां खेला जाएगा? और इस मैच को कैसे लाइव देख सकेंगे-

पढ़ें :- Harshit Rana : चोटिल हर्षित राणा टी20 वर्ल्ड कप 2026 से हुए बाहर! इस गेंदबाज को मिल सकता है मौका

IND vs USA : भारत बनाम यूएसए, टी20 वर्ल्ड कप 2026 का तीसरा मैच कब खेला जाएगा?

भारत बनाम यूएसए, टी20 वर्ल्ड कप 2026 का तीसरा मैच शनिवार 7 फरवरी को खेला जाएगा।

IND vs USA : भारत बनाम यूएसए, टी20 वर्ल्ड कप 2026 का तीसरा मैच कहां खेला जाएगा?

भारत बनाम यूएसए, टी20 वर्ल्ड कप 2026 का तीसरा मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा।

IND vs USA : भारत बनाम यूएसए, टी20 वर्ल्ड कप 2026 के तीसरे मैच के लिए टॉस कितने बजे होगा? 

भारत बनाम यूएसए, टी20 वर्ल्ड कप 2026 के तीसरे मैच के लिए टॉस भारतीय समयानुसार शाम 6:30 बजे होगा।

IND vs USA : भारत बनाम यूएसए, टी20 वर्ल्ड कप 2026 के तीसरे मैच के लिए पहली गेंद कब फेंकी जाएगी? 

भारत बनाम यूएसए, टी20 वर्ल्ड कप 2026 के तीसरे मैच के लिए पहली गेंद भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे फेंकी जाएगी।

IND vs USA : भारत बनाम यूएसए, टी20 वर्ल्ड कप 2026 के तीसरे मैच को टीवी पर किस चैनल पर लाइव देख सकेंगे? 

भारत बनाम यूएसए, टी20 वर्ल्ड कप 2026 के तीसरे मैच का भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा।

IND vs USA : भारत बनाम यूएसए, टी20 वर्ल्ड कप 2026 के तीसरे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां उपलब्ध होगी? 

भारत बनाम यूएसए, टी20 वर्ल्ड कप 2026 के तीसरे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

BCCI Central Contract 2025-26 : रोहित-कोहली से छिन सकता है ए ग्रेड का कॉन्ट्रैक्ट, इस कटैगरी में होंगे डिमोट

BCCI Central Contract 2025-26 : रोहित-कोहली से छिन सकता है ए ग्रेड...

जसप्रीत बुमराह आज नहीं खेलेंगे टी20 वर्ल्ड कप का पहला मैच! USA के खिलाफ सिराज को मौका

जसप्रीत बुमराह आज नहीं खेलेंगे टी20 वर्ल्ड कप का पहला मैच! USA...

टीम को लगा तगड़ा झटका विश्व कप से ठीक पहले टीम से बाहर हुए ईशान, कंधे का चोट बना कारण, इस खिलाड़ी को मिली टीम में इंट्री

टीम को लगा तगड़ा झटका विश्व कप से ठीक पहले टीम से...

'पंजाबी गाना समझ नहीं आ रहा अभी भोजपुरी लगेगा...' Vaibhav Sooryavanshi ने चैंपियन इंडिया U19 के प्लेयर्स के साथ लगाए ठुमके

'पंजाबी गाना समझ नहीं आ रहा अभी भोजपुरी लगेगा...' Vaibhav Sooryavanshi ने...

IND vs USA T20 WC Match Live: आज टी20 वर्ल्ड कप में भारत की यूएसए से होगी भिड़ंत, जानें- कब और कहां देख पाएंगे लाइव मैच

IND vs USA T20 WC Match Live: आज टी20 वर्ल्ड कप में...

U19 World Cup Final : भारत अंडर 19 विश्व कप का छठी बार बना चैंपियन,वैभव सूर्यवंशी की तूफानी पारी के आगे अंग्रेज पस्त

U19 World Cup Final : भारत अंडर 19 विश्व कप का छठी...