IND vs USA T20 WC Match Live: आज टी20 वर्ल्ड कप में भारत की यूएसए से होगी भिड़ंत, जानें- कब और कहां देख पाएंगे लाइव मैच

IND vs USA T20 WC Match Live : आज 7 फरवरी से टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज होने जा रहा है। पहले दिन तीन मैच खेले जाने हैं, जिसमें दो मैच भारत और एक मैच श्रीलंका में खेला जाएगा। इस दौरान पहले मैच में पाकिस्तान-नीदरलैंड्स, दूसरे मैच में वेस्ट इंडीज-स्कॉटलैंड और तीसरे मैच में गतविजेता भारत व यूएसए की टीम आमने-सामने होंगी। आइये जानते हैं कि भारत बनाम यूएसए, टी20 वर्ल्ड कप 2026 का तीसरा मैच कब और कहां खेला जाएगा? और इस मैच को कैसे लाइव देख सकेंगे-

IND vs USA : भारत बनाम यूएसए, टी20 वर्ल्ड कप 2026 का तीसरा मैच कब खेला जाएगा?

भारत बनाम यूएसए, टी20 वर्ल्ड कप 2026 का तीसरा मैच शनिवार 7 फरवरी को खेला जाएगा।

IND vs USA : भारत बनाम यूएसए, टी20 वर्ल्ड कप 2026 का तीसरा मैच कहां खेला जाएगा?

भारत बनाम यूएसए, टी20 वर्ल्ड कप 2026 का तीसरा मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा।

IND vs USA : भारत बनाम यूएसए, टी20 वर्ल्ड कप 2026 के तीसरे मैच के लिए टॉस कितने बजे होगा?

भारत बनाम यूएसए, टी20 वर्ल्ड कप 2026 के तीसरे मैच के लिए टॉस भारतीय समयानुसार शाम 6:30 बजे होगा।

IND vs USA : भारत बनाम यूएसए, टी20 वर्ल्ड कप 2026 के तीसरे मैच के लिए पहली गेंद कब फेंकी जाएगी?

भारत बनाम यूएसए, टी20 वर्ल्ड कप 2026 के तीसरे मैच के लिए पहली गेंद भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे फेंकी जाएगी।

IND vs USA : भारत बनाम यूएसए, टी20 वर्ल्ड कप 2026 के तीसरे मैच को टीवी पर किस चैनल पर लाइव देख सकेंगे?

भारत बनाम यूएसए, टी20 वर्ल्ड कप 2026 के तीसरे मैच का भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा।

IND vs USA : भारत बनाम यूएसए, टी20 वर्ल्ड कप 2026 के तीसरे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां उपलब्ध होगी?

भारत बनाम यूएसए, टी20 वर्ल्ड कप 2026 के तीसरे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।