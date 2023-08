IND vs WI T20 Match: वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत के बाद भी क्यों ट्रोल हो रहे हैं हार्दिक पांड्या, फैंसा ने धोनी को किया याद

IND vs WI T20 Match: भारत और वेस्टइंडीज के बीच मंगलवार को टी20 सीरीज का तीसरा और अहम मुकाबाला खेला गया। इस मुकाबले को भारत ने जीतकर सीरीज में अपनी वापसी कर ली है। तीसरे मैच में हार्दिक पांड्या ने विनिंग सिक्स लगाया। हलाांकि, उनके छक्के की तारीफ की जगह सोशल मीडिया पर उनको ट्रोल किया जा रहा है। उनके इस छक्के ने तिलक वर्मा को लगातार दूसरा अर्धशतक नहीं पूरा करने दिया। इसके बाद सोशल मीडिया पर फैंस हार्दिक को जमकर कोसा जा रहा हैं। उन्हें सबसे स्वार्थी खिलाड़ी तक बोला गया है। हार्दिक और तिलक नाबाद पवेलियन लौटे और भारत ने सात विकेट से जीत हासिल की।

बता दें कि, 18वें ओवर की चौथी गेंद तक भारत ने तीन विकेट गंवाकर 158 रन बनाए थे। तिलक वर्मा ने चौथी गेंद पर 49 रन बनाए। फैंस सोच रहे थे कि अगली दो गेंद हार्दिक खेल जाएंगे और तिलक को अर्धशतक बनाने देंगे। हालांकि, ऐसा नहीं हुआ और हार्दिक ने छक्का लगा दिया और भारत मैच जीत गई। दरअसल, शानदार फॉर्म में चल रहे तिलक ने इस सीरीज में गजब की बैटिंग की है। पहले टी20 में जहां वह 39 रन बनाकर भारत की ओर से टॉप स्कोरर रहे थे। वहीं, दूसरे टी20 में तिलक ने 51 रन की बेहतरीन पारी खेली थी। यह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनका पहला अर्धशतक रहा। तीसरे टी20 में भी तिलक ने शानदार बल्लेबाजी की और अर्धशतक के करीब पहुंचे।

हार्दिक पर भड़के फैंस

बता दें कि, हार्दिक पांड्या पर फैंस ने जमकर अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने सोशल मीडिया पर हार्दिक को खूब खरी-खोटी सुनाई है। यही नहीं हार्दिक के इस हरकत से फैंस को एकबार फिर महेंद्र सिंह धोनी की याद आ गई, जिन्होंने कई मौकों पर फैंस का दिल जीता है। दरअसल, 2014 टी20 वर्ल्ड कप में भारत का सेमीफाइनल मैच दक्षिण अफ्रीका से था। उस मैच में दक्षिण अफ्रीका ने 20 ओवर में चार विकेट गंवाकर 172 रन बनाए थे। जवाब में भारत ने 19वें ओवर की पांचवीं गेंद तक चार विकेट गंवाकर 172 रन बना लिए थे। क्रीज पर धोनी और विराट कोहली थे। रन चेज मास्टर के नाम से मशहूर कोहली ने उस मैच में शानदार बैटिंग की थी और अर्धशतक लगाया था। 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर भारत को जीत के लिए एक रन चाहिए था, लेकिन धोनी ने कोई रन नहीं लिया और यह तय किया कि मैच के हीरो कोहली ही इस मैच को खत्म करें। धोनी की इस काम ने फैंस का दिल जीत लिया था। खुद कोहली भी मुस्कुरा कर रह गए थे। इसके बाद 20वें ओवर की पहली गेंद पर कोहली ने चौका लगाकर मैच फिनिश किया था। उसके उलट हार्दिक ने छक्का लगाकर खुद ही मैच जिता दिया।

Tilak Varma needed one run to score his fifty and Hardik Pandya hit a six to win the game.

Never seen a SELFISH Player like Hardik Pandya, Tilak was batting at 49 in hisa third game & Hardik finished the match with the six,this is how the LEADER should be?

Pathetic! pic.twitter.com/CoTJTSU6fy

— ᴘʀᴀᴛʜᴍᴇsʜ⁴⁵ (@45Fan_Prathmesh) August 8, 2023