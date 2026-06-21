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इंडिया ए ने श्रीलंका ए को 66 रनों से रौंदकर जीती ट्राई सीरीज

IND A vs SL A Tri Series Final : इंडिया ए ने शानदार अंदाज़ में ट्राई-सीरीज़ खत्म की। फाइनल में टीम ने मेजबान के सामने बड़ा लक्ष्य रखा और 66 रनों से बड़ी जीत दर्ज की। टूर्नामेंट की धीमी शुरुआत के बाद, इंडिया ए ने आखिरी दो मैचों (जिसमें अफ़गानिस्तान ए के खिलाफ़ जीतना ज़रूरी लीग मैच भी शामिल था) में अपना सबसे अच्छा खेल दिखाया और श्रीलंका A के खिलाफ़ फ़ाइनल में 66 रनों की आसान जीत के साथ अपने अभियान का समापन किया।

By Abhimanyu 
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IND A vs SL A Tri Series Final : इंडिया ए ने शानदार अंदाज़ में ट्राई-सीरीज़ खत्म की। फाइनल में टीम ने मेजबान के सामने बड़ा लक्ष्य रखा और 66 रनों से बड़ी जीत दर्ज की। टूर्नामेंट की धीमी शुरुआत के बाद, इंडिया ए ने आखिरी दो मैचों (जिसमें अफ़गानिस्तान ए के खिलाफ़ जीतना ज़रूरी लीग मैच भी शामिल था) में अपना सबसे अच्छा खेल दिखाया और श्रीलंका A के खिलाफ़ फ़ाइनल में 66 रनों की आसान जीत के साथ अपने अभियान का समापन किया।

पढ़ें :- वैभव सूर्यवंशी सबसे तेज शतक से चूके, श्रीलंका ए के खिलाफ 29 गेंदों में ठोके 94 रन

फाइनल में इंडिया ए ने पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ए को 377 रनों का लक्ष्य का दिया था। जिसका पीछा करते हुए, श्रीलंका ए को अपने टॉप-ऑर्डर के कम से कम एक बल्लेबाज़ से बड़ी पारी की ज़रूरत थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। कोई भी बल्लेबाज़ अच्छी शुरुआत को मैच जिताऊ पारी में नहीं बदल पाया। मैच निर्णायक रूप से भारत के पक्ष में तब झुका जब यश ठाकुर ने पहले पावरप्ले में श्रीलंका के टॉप तीन बल्लेबाजों को आउट कर दिया। सदीरा समरविक्रमा और वनुजा सहान ने अर्धशतक लगाए और ज़रूरी रन रेट को काबू में रखा, लेकिन श्रीलंका लगातार अंतराल पर विकेट गंवाता रहा। आखिर में, उनके चेज़ में कभी भी ज़रूरी रफ़्तार नहीं आ पाई और वे लक्ष्य से काफी पीछे रह गए।

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