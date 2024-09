India All Out: चेन्नई टेस्ट में भारत की पारी 376 के स्कोर पर सिमटी; आर अश्विन खेली 113 रनों की शानदार पारी

IND vs BAN 1st Test, India All Out: चेन्नई में खेले जा रहे बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत की पहली पारी 376 रन के स्कोर पर सिमट गयी है। इस पारी में भारत के लिए रविचंद्रन अश्विन की 113 रन की शतकीय पारी का अहम योगदान रहा। इसके अलावा रवीन्द्र जड़ेजा 86 रन और यशस्वी जायसवाल 56 रन बनाए। वहीं, बांग्लादेश के लिए हसन महमूद ने 5 विकेट अपने नाम किए।