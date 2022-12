साउथ अफ्रीका की हार से भारत को बंपर फायदा, टीम इंडिया WTC टेबल में हुआ मजबूत

World Test Championship : मेजबान ऑस्ट्रेलियाई टीम (Australian Team) ने साउथ अफ्रीका (South Africa) को अपने ही घर में ही टेस्ट सीरीज में करारी शिकस्त दी है। तीन टेस्ट की सीरीज का दूसरा मुकाबला जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त बना ली है। मेलबर्न में खेले गए दूसरे टेस्ट में साउथ अफ्रीका (South Africa) को पारी और 182 रनों से बुरी तरह हार झेलनी पड़ी है।

ऑस्ट्रेलियाई टीम (Australian Team) इस सीरीज में जीत के साथ ही आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (World Test Championship) के फाइनल की दहलीज पर पहुंच गई है। पॉइंट्स टेबल में कंगारू टीम 78.57 प्रतिशत के साथ टॉप पर काबिज है। इन पॉइंट्स के मामले में उसके आसपास भी कोई नहीं है। बता दें कि पॉइंट्स टेबल में टॉप-2 पर रहने वाली दोनों टीमों के बीच लंदन के ‘द ओवल’ में फाइनल मैच खेला जाएगा।

