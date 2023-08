भारत-यूनान रक्षा, उत्पादन तथा आतंकवाद और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर देंगे जोर: पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) को एथेंस में ग्रीस की राष्ट्रपति कैटरीना एन सकेलारोपोलू (Greek President Sakellaropoulou) के तरफ से द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर (the Grand Cross of the Order of Honour) से सम्मानित किया गया। ऑर्डर ऑफ ऑनर (Order Of Honor) की स्थापना 1975 में की गई थी।