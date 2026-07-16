  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. अमेरिका-ईरान संघर्ष के चलते भारत ने बढ़ाया डीजल और जेट ईंधन निर्यात पर टैक्स

अमेरिका-ईरान संघर्ष के चलते भारत ने बढ़ाया डीजल और जेट ईंधन निर्यात पर टैक्स

अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव और नाकेबंदी का असर अब भारतीय अर्थव्यवस्था और ऊर्जा बाजार पर दिखने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी उछाल को देखते हुए भारत सरकार ने बड़ा पहल लिया है। सरकार ने देश से बाहर भेजे जाने वाले डीजल और जेट ईंधन (Aviation Turbine Fuel) के निर्यात पर लगने वाले अप्रत्याशित लाभ कर (Windfall tax) में भारी बढ़ोतरी कर दी है। यह नई दरें आज ही से यानी 16 जुलाई 2026 से प्रभावी हो गई हैं।

By Sushil Sah 
Updated Date

नई दिल्ली। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव और नाकेबंदी का असर अब भारतीय अर्थव्यवस्था और ऊर्जा बाजार पर दिखने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी उछाल को देखते हुए भारत सरकार ने बड़ा पहल लिया है। सरकार ने देश से बाहर भेजे जाने वाले डीजल और जेट ईंधन (Aviation Turbine Fuel) के निर्यात पर लगने वाले अप्रत्याशित लाभ कर (Windfall tax) में भारी बढ़ोतरी कर दी है। यह नई दरें आज ही से यानी 16 जुलाई 2026 से प्रभावी हो गई हैं।

पढ़ें :- E20 विवाद पर नितिन गडकरी का बड़ा बयान, 100% शुद्ध पेट्रोल के लिए चुकानी होगी ज्यादा कीमत

निर्यात टैक्स में बड़ा बदलाव

वित्त मंत्रालय की दी हुई जानकारी के अनुसार, वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की आसमान छूती कीमतों के बीच घरेलू कंपनियों के अप्रत्याशित मुनाफे को नियंत्रित करने के लिए टैक्स दरों में संशोधन किए गए हैं। जिसमें डीजल के निर्यात पर टैक्स ₹8.5 प्रति लीटर से बढ़ाकर सीधे ₹15.5 प्रति लीटर कर दी गई है।इसके अलावा हवाई जहाजों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन (ATF) पर निर्यात टैक्स ₹7.5 प्रति लीटर से बढ़ाकर ₹14.5 प्रति लीटर कर दी गई है। यदि पेट्रोल की बात करें तो निर्यातकों को बहुत कम राहत देते हुए टैक्स ₹4 प्रति लीटर से घटाकर ₹2.5 प्रति लीटर कर दिया गया है।

क्यों लिया गया यह फैसला?

विशेषज्ञों के अनुसार, अमेरिका-ईरान संघर्ष के कारण ओमान की खाड़ी और स्ट्रेट ऑफ हारमुज (Strait of Hormuz) जैसे प्रमुख समुद्री तेल मार्गों पर संकट बढ़ गया है। इस वजह से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $85 प्रति बैरल के पार जा चुकी हैं। वैश्विक कीमतें बढ़ने पर निजी क्षेत्र की कंपनियां भारतीय बाजार के बजाय विदेशों में ईंधन बेचना अधिक मुनाफे का सौदा मानती हैं। सरकार ने इस टैक्स के जरिए निर्यात को हतोत्साहित किया है ताकि देश के भीतर ईंधन की कोई दिक्कत न हो।

पढ़ें :- ईरान ने की UAE के तेल टैंकरों पर मिसाइल हमला, 1 भारतीय नाविक की मौत, 8 अन्य घायल

आम जनता और उपभोक्ताओं पर क्या होगा असर?

सरकार के इस फैसले का आम लोगों की जेब पर सीधा असर नहीं पड़ेगा। देश के भीतर पेट्रोल पंपों पर मिलने वाले पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। देश के भीतर डीजल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित होने से माल ढुलाई और परिवहन एवं सामग्री प्रबंधन की लागत नियंत्रण में रहेगी, जिससे आवश्यक वस्तुओं के दाम नहीं बढ़ेंगे।

हवाई सफर हो सकता है महंगा

भले ही देश में ATF की कमी नहीं होगी, लेकिन वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के दबाव में आने वाले दिनों में विमानन कंपनियां हवाई टिकटों के दाम बढ़ा सकती हैं। इसके अलावा सरकार हर 15 दिन में अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों की समीक्षा करती है, जिसके आधार पर इन टैक्स दरों को घटाया या बढ़ाया जाता है। यदि आगामी दिनों में खाड़ी देशों का तनाव कम नहीं होता है, तो ऊर्जा क्षेत्र में और भी कड़े कदम देखने को मिल सकते हैं।

पढ़ें :- अमेरिकी हमलों से दहला ईरान, तेहरान ने होर्मुज में कमर्शियल जहाजों पर की भीषण गोलीबारी
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Video Viral : मौलाना जर्जिस ने भगवान श्रीकृष्ण को बताया पांच वक्त का नमाजी, महंत विष्णु दास, बोले- 'उसकी जीभ काटने वाले को दूंगा 10 लाख का इनाम'

Video Viral : मौलाना जर्जिस ने भगवान श्रीकृष्ण को बताया पांच वक्त...

सोना-चांदी के औंधे मुंह गिरे दाम, जानिए आज कितना सस्ता हुआ गोल्ड?

सोना-चांदी के औंधे मुंह गिरे दाम, जानिए आज कितना सस्ता हुआ गोल्ड?

Jagannath Rath Yatra 2026: भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और लाडली बहन सुभद्रा के साथ आज रथ पर सवार होकर जाएंगे मौसी के घर गुंडिचा मंदिर

Jagannath Rath Yatra 2026: भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और लाडली बहन...

अमेरिका-ईरान संघर्ष के चलते भारत ने बढ़ाया डीजल और जेट ईंधन निर्यात पर टैक्स

अमेरिका-ईरान संघर्ष के चलते भारत ने बढ़ाया डीजल और जेट ईंधन निर्यात...

सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जताई चिंता, कहा- 'जिंदगी अनमोल' तुरंत हस्तक्षेप करने का दिया निर्देश

सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जताई चिंता, कहा-...

राहुल गांधी को बड़ी राहत, कोर्ट ने खारिज की निगरानी याचिका, मजिस्ट्रेट के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार

राहुल गांधी को बड़ी राहत, कोर्ट ने खारिज की निगरानी याचिका, मजिस्ट्रेट...