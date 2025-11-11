दिल्ली ब्लास्ट के बाद भारत-नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट,सोनौली और ठूठीबारी में कड़ी चौकसी

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट की गंभीर घटना के बाद महराजगंज जिले की भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। सोनौली और ठूठीबारी बॉर्डर पर 22वीं वाहिनी एसएसबी और पुलिस के जवानों ने मुख्य प्रवेश द्वारों व वैकल्पिक मार्गों पर सघन जांच अभियान शुरू कर दिया है।

सीमा पर आने-जाने वाले व्यक्तियों और वाहनों की गहन तलाशी, पूछताछ और पहचान पत्रों की जांच के बाद ही प्रवेश की अनुमति दी जा रही है।

उच्चाधिकारियों के निर्देश पर ठूठीबारी और सोनौली अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर एसएसबी, पुलिस प्रशासन और सुरक्षा बलों ने डॉग स्क्वायड, बम निरोधक दस्ते, मेटल डिटेक्टर और अत्याधुनिक जांच उपकरणों की मदद से सुरक्षा घेरा मजबूत कर दिया है।

सीमा क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों से 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। साथ ही सोनौली, ठूठीबारी, बरगदवा, निचलौल और अन्य सीमावर्ती मार्गों पर पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है।

हर वाहन और व्यक्ति की बारीकी से जांच की जा रही है ताकि किसी भी संभावित खतरे को पहले ही रोका जा सके।