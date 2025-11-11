  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. दिल्ली ब्लास्ट के बाद भारत-नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट,सोनौली और ठूठीबारी में कड़ी चौकसी

दिल्ली ब्लास्ट के बाद भारत-नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट,सोनौली और ठूठीबारी में कड़ी चौकसी

दिल्ली ब्लास्ट के बाद भारत-नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट,सोनौली और ठूठीबारी में कड़ी चौकसी

By विजय चौरसिया 
Updated Date

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट की गंभीर घटना के बाद महराजगंज जिले की भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। सोनौली और ठूठीबारी बॉर्डर पर 22वीं वाहिनी एसएसबी और पुलिस के जवानों ने मुख्य प्रवेश द्वारों व वैकल्पिक मार्गों पर सघन जांच अभियान शुरू कर दिया है।

पढ़ें :- UP News : सपा नेता आजम खान भड़काऊ भाषण केस में बरी, कोर्ट को नहीं मिल पाए साक्ष्य

सीमा पर आने-जाने वाले व्यक्तियों और वाहनों की गहन तलाशी, पूछताछ और पहचान पत्रों की जांच के बाद ही प्रवेश की अनुमति दी जा रही है।

उच्चाधिकारियों के निर्देश पर ठूठीबारी और सोनौली अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर एसएसबी, पुलिस प्रशासन और सुरक्षा बलों ने डॉग स्क्वायड, बम निरोधक दस्ते, मेटल डिटेक्टर और अत्याधुनिक जांच उपकरणों की मदद से सुरक्षा घेरा मजबूत कर दिया है।

सीमा क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों से 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। साथ ही सोनौली, ठूठीबारी, बरगदवा, निचलौल और अन्य सीमावर्ती मार्गों पर पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है।

हर वाहन और व्यक्ति की बारीकी से जांच की जा रही है ताकि किसी भी संभावित खतरे को पहले ही रोका जा सके।

पढ़ें :- लेडी आतंकी शाहीन की कुंडली खंगालने कानपुर GSVM पहुंची एजेंसियां, 2021 में शासन ने कर दिया था बर्खास्त

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

दिल्ली ब्लास्ट के बाद भारत-नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट,सोनौली और ठूठीबारी में कड़ी चौकसी

दिल्ली ब्लास्ट के बाद भारत-नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट,सोनौली और ठूठीबारी में...

UP News : सपा नेता आजम खान भड़काऊ भाषण केस में बरी, कोर्ट को नहीं मिल पाए साक्ष्य

UP News : सपा नेता आजम खान भड़काऊ भाषण केस में बरी,...

लेडी आतंकी शाहीन की कुंडली खंगालने कानपुर GSVM पहुंची एजेंसियां, 2021 में शासन ने कर दिया था बर्खास्त

लेडी आतंकी शाहीन की कुंडली खंगालने कानपुर GSVM पहुंची एजेंसियां, 2021 में...

UP News : लखनऊ में डॉ. शाहीन शाहिद के घर ATS का छापा, परिवार से की पूछताछ

UP News : लखनऊ में डॉ. शाहीन शाहिद के घर ATS का...

Delhi Blast : अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले-यह सोचने की जरूरत कि आखिरकार फेलियर कहां और इसके पीछे कौन था?

Delhi Blast : अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले-यह सोचने की जरूरत...

Delhi Red Fort Blast : गृह मंत्रालय ने NIA को सौंपी जांच , आतंकी मॉड्यूल का हुआ भंडाफोड़ तो डॉ. उमर बना सुसाइड अटैकर

Delhi Red Fort Blast : गृह मंत्रालय ने NIA को सौंपी जांच...