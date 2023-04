चीन को एक बार फिर भारत ने दिया मुंहतोड़ जवाब, कहा-नाम बदलने से हकीकत नहीं बदल जाएगी

नई दिल्ली। चीन (China) अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अरुणाचल प्रदेश को लेकर वो अपना दावा करता रहता है लेकिन हर बार भारत की तरफ से उसे मुंहतोड़ जवाब मिलता है। एक बार फिर चीन को भारत ने दो टूक जवाब दिया है। भारत ने कहा कि, नाम बदलने से हकीकत नहीं बदल जाएगी। अरुणाचल प्रदेश (Arunachal Pradesh) भारत का अभिन्न अंग था और आगे भी रहेगा।

मीडिया रिपोर्ट की माने तो चीन ने एक बार फिर चीन ने अरुणाचल (Arunachal Pradesh) से जुड़ी जगहों का नाम अपने नक्शे में बदला है। रिपोर्ट की माने तो चीन के नागरिक मामलों के मंत्रालय ने रविवार को अरुणाचल प्रदेश की 11 जगहों के नए नाम ​जारी किए। इसपर अब भारत ने तीखा हमला किया है।

Our response to media queries regarding the renaming of places in Arunachal Pradesh by China:https://t.co/JcMQoaTzK6 pic.twitter.com/CKBzK36H1K

— Arindam Bagchi (@MEAIndia) April 4, 2023