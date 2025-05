भारत ने पाकिस्तान के 2 फाइटर जेट को मार गिराया , F16 के बाद JF17 को आकाश मिसाइल से किया ढेर

F16 and JF17 Shot Down by Air Defence System and Akash Missile : पाकिस्तान से जंग के बीच भारत ने पाकिस्तान के खतरानक फाइटर जेट F-16 और जेफ-17 को मार गिराया है। बताया जा रहा है कि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम में पाकिस्तान के इस जहाज को धूल चटाई है।