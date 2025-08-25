India Squad For CAFA Nations Cup: भारतीय फुटबॉल कोच खालिद जमील ने CAFA नेशंस कप के लिए 23 सदस्यीय टीम का किया ऐलान

India Squad For CAFA Nations Cup: ताजिकिस्तान के खेले जाने वाले आगामी CAFA नेशंस कप के लिए 23 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान हो गया है। नए भारतीय कोच खालिद जमील ने सोमवार को टीम की घोषणा करते हुए कहा कि वह मोहन बागान के खिलाड़ियों की अनुपस्थिति से परेशान नहीं हैं। उनके पास जो भी संसाधन हैं, वह उनका इस्तेमाल करेंगे।

दरअसल, कोलकाता के मोहन बागान क्लब के शुरुआती संभावित खिलाड़ियों में सात नाम थे। इस क्लब ने 16 सितंबर से शुरू होने वाले एएफसी चैंपियंस लीग 2 के मैच से पहले चोटिल होने के जोखिम का हवाला देते हुए अपने खिलाड़ियों को रिलीज़ करने से इनकार कर दिया है। हालांकि, भारतीय कोच जमील ने व्यावहारिक रुख अपनाते हुए कहा कि वह अपने पास उपलब्ध संसाधनों के साथ काम करेंगे।

बेंगलुरु में टीम का ऐलान करते हुए जमील ने कहा, “मेरे पास जो भी संसाधन हैं या उपलब्ध हैं, उनका इस्तेमाल करना होगा। अनवर (अली) और संदेश (झिंगन) जैसे वरिष्ठ खिलाड़ियों का रवैया बहुत अच्छा रहा है। मुझे पूरा समर्थन मिला है और मुझे कोई परेशानी नहीं हुई है।” उन्होंने आगे कहा, “मोहन बागान के खिलाड़ी उपलब्ध नहीं हैं, बाकी खिलाड़ी आ गए हैं। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि उनका मन विचलित है। वे जानते हैं कि मैदान पर उतरने के बाद उन्हें अच्छा प्रदर्शन करना होगा। मेरी तैयारी टूर्नामेंट के लिए है।”

जमील ने कहा, “आने वाले दिनों में क्लबों के बीच आपसी समझ विकसित होगी। और उन्होंने भविष्य में राष्ट्रीय टीम में चयन के लिए बेहतर समन्वय की उम्मीद जताई। जमील ने सुनील छेत्री के बारे में भी स्थिति स्पष्ट की, जिन्हें टीम में शामिल नहीं किया गया था। उन्होंने कहा, “इस मैच के बाद, सुनील उपलब्ध होंगे। अगर वह फिट हैं, तो उनका स्वागत है।” उन्होंने संकेत दिया कि यह अनुभवी स्ट्राइकर सीज़न के अंत में वापसी कर सकता है।

बता दें कि भारत को CAFA नेशंस कप के ग्रुप B में रखा गया है और वह जल्द ही हिसोर, ताजिकिस्तान के लिए रवाना होगा। ब्लू टाइगर्स का सामना 29 अगस्त को मेज़बान टीम से, 1 सितंबर को ईरान से और 4 सितंबर को अफ़ग़ानिस्तान से होगा। तीसरे स्थान के लिए प्लेऑफ़ और फ़ाइनल क्रमशः 8 सितंबर को हिसोर और ताशकंद में होंगे।

CAFA नेशंस कप के लिए भारतीय टीम

गोलकीपर: गुरप्रीत सिंह संधू, अमरिंदर सिंह, रितिक तिवारी

डिफेंडर: राहुल भीके, नोरेम रोशन सिंह, अनवर अली, संदेश झिंगन, चिंगलेनसाना सिंह, हिंगथनमाविया राल्ते, मोहम्मद उवैस

मिडफील्डर: निखिल प्रभु, सुरेश सिंह वांगजाम, दानिश फारूक भट्ट, थौनाओजम जेकसन सिंह, बोरिस सिंह थांगजाम, आशिक कुरुनियन, उदंता सिंह कुमम, नाओरेम महेश सिंह

फारवर्ड: इरफान यादवद, मनवीर सिंह (जूनियर), जितिन एम.एस, लल्लिंज़ुआला चांग्ते, विक्रम प्रताप सिंह

मुख्य कोच: ख़ालिद जमील