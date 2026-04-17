  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की ट्रांजिट जमानत बढ़ाने की मांग सुप्रीम कोर्ट में खारिज, अभिषेक मनु सिंघवी की दलील हुई फेल

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की ट्रांजिट जमानत बढ़ाने की मांग सुप्रीम कोर्ट में खारिज, अभिषेक मनु सिंघवी की दलील हुई फेल

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से राहत की उम्मीद लेकर पहुंचे कांग्रेस नेता पवन खेड़ा (Congress Leader Pawan Khera) को शुक्रवार को एक और बड़ा झटका लगा है। यह मामला अब सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि राजनीतिक और रणनीतिक बहस का हिस्सा भी बन चुका है। कोर्ट में वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी (Abhishek Manu Singhvi) की दलीलों के बावजूद ट्रांजिट जमानत बढ़ाने (Extend Transit Bail) की मांग खारिज कर दी गई।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से राहत की उम्मीद लेकर पहुंचे कांग्रेस नेता पवन खेड़ा (Congress Leader Pawan Khera) को शुक्रवार को एक और बड़ा झटका लगा है। यह मामला अब सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि राजनीतिक और रणनीतिक बहस का हिस्सा भी बन चुका है। कोर्ट में वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी (Abhishek Manu Singhvi) की दलीलों के बावजूद ट्रांजिट जमानत बढ़ाने (Extend Transit Bail) की मांग खारिज कर दी गई। इस फैसले ने यह साफ कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  अब इस मामले में सीमित दखल रखना चाहता है और निचली अदालत को पूरी स्वतंत्रता देना चाहता है। छोटे-छोटे लेकिन सख्त सवालों के जरिए कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि प्रक्रिया का पालन जरूरी है। ऐसे में खेड़ा के लिए यह सिर्फ कानूनी चुनौती नहीं, बल्कि समय और रणनीति की भी परीक्षा बन गई है।

पढ़ें :- West Bengal SIR : SC ने अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल कर किया बड़ा हस्तक्षेप, ट्रिब्यूनल में जिनके नाम उन्हें वोट का अधिकार, ममता बोलीं- मुझे न्यायपालिका पर गर्व

दूसरी ओर इस पूरे घटनाक्रम ने यह भी दिखाया कि अदालतें अब तकनीकी और प्रक्रियात्मक पहलुओं को लेकर कितनी सख्त हो गई हैं। सिंघवी ने ट्रांजिट बेल बढ़ाने (Extend Transit Bail)  के लिए कई दलीलें दीं। उन्होंने कहा कि अदालतें बंद हैं और असम जाने के लिए समय चाहिए, लेकिन कोर्ट ने इसे पर्याप्त आधार नहीं माना। जस्टिस जे.के. माहेश्वरी (Justice J.K. Maheshwari) की अध्यक्षता वाली बेंच ने साफ कहा कि खेड़ा तुरंत असम की सक्षम अदालत का रुख कर सकते हैं। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि वहां सुनवाई पूरी तरह स्वतंत्र होगी और किसी भी पूर्व टिप्पणी का असर नहीं होगा।

खेड़ा बनाम असम : सुप्रीम कोर्ट में क्या-क्या हुआ?

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान पवन खेड़ा को कोई राहत नहीं मिली। कोर्ट ने उनकी ट्रांजिट अग्रिम जमानत को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया। खेड़ा की ओर से दलील दी गई कि उन्हें असम की अदालत जाने के लिए समय चाहिए क्योंकि छुट्टियों के कारण अदालत बंद है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि वे तुरंत याचिका दायर कर सकते हैं और वहां सुनवाई होगी।

पढ़ें :- पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका, हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत पर लगी रोक
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

देश के 13 राज्यों में बारिश का अलर्ट, चार प्रदेशों में हीटवेव की चेतावनी, जानें आपके यहां कैसा रहेगा आज का मौसम?

देश के 13 राज्यों में बारिश का अलर्ट, चार प्रदेशों में हीटवेव...

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की ट्रांजिट जमानत बढ़ाने की मांग सुप्रीम कोर्ट में खारिज, अभिषेक मनु सिंघवी की दलील हुई फेल

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की ट्रांजिट जमानत बढ़ाने की मांग सुप्रीम कोर्ट...

Nari Shakti Vandan Adhiniyam : अमित शाह, बोले -बिल को लेकर फैलाया जा रहा भ्रम, दक्षिण के राज्यों को कोई घाटा नहीं

Nari Shakti Vandan Adhiniyam : अमित शाह, बोले -बिल को लेकर फैलाया...

Women Reservation Bill : पीएम मोदी, बोले- जो विरोध करेंगे उन्हें कीमत चुकानी पड़ेगी,आप महिलाओं की समझदारी पर करो भरोसा

Women Reservation Bill : पीएम मोदी, बोले- जो विरोध करेंगे उन्हें कीमत...

Women Reservation Bill : प्रियंका गांधी, बोलीं- कांग्रेस सरकार ने आजादी के बाद पहले दिन से महिलाओं को दिलाया वोट का अधिकार, अमेरिका लगे थे 150 साल

Women Reservation Bill : प्रियंका गांधी, बोलीं- कांग्रेस सरकार ने आजादी के...

West Bengal SIR : SC ने अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल कर किया बड़ा हस्तक्षेप, ट्रिब्यूनल में जिनके नाम उन्हें वोट का अधिकार, ममता बोलीं- मुझे न्यायपालिका पर गर्व

West Bengal SIR : SC ने अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल कर किया...