भारतीय थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी की सनसनीखेज चेतावनी, बोले-जल्द हो सकता है अगला युद्ध...

नई दिल्ली। भारतीय थल सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी (Indian Army Chief General Upendra Dwivedi) ने ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) के बीच सनसनीखेज चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगला युद्ध जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं, वह जल्द ही हो सकता है। भारतीय थल सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी (Indian Army Chief General Upendra Dwivedi) ने कहा कि हमें उसके अनुसार तैयारी करनी होगी और इस बार हमें मिलकर यह लड़ाई लड़नी होगी। बता दें कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी (General Upendra Dwivedi) आईआईटी मद्रास (IIT Madras) में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

भारतीय सेना को मिला फ्री हैंड

ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में जो हुआ, उसने पूरे देश को झकझोर दिया था। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने 26 निर्दोष पर्यटकों की निर्मम हत्या कर दी थी। सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी (Indian Army Chief General Upendra Dwivedi) ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) के दौरान सशस्त्र बलों को खुली छूट दी गई थी। सेना को फ्री हैंड दिया गया था कि जो करना है, आप तय करें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 23 अप्रैल को अगले ही दिन, हम सब बैठे। रक्षा मंत्री ने भी पहली बार कहा कि ‘अब बहुत हो गया’।तीनों सेना प्रमुख इस बात पर एकमत थे कि कुछ किया जाना चाहिए। हमनें फ्री हैंड दिया गया कि जो करना है, आप तय करें। यह राजनीतिक दिशा और स्पष्टता का ऐसा उदाहरण था, जो हमने पहली बार देखा।

सेना अध्यक्ष ने बताया कि 25 अप्रैल को हम उत्तरी कमान गए। वहीं पर हमने सोचा, योजना बनाई, अवधारणा तैयार की और उसे अमल में लाए। हमने नौ में से सात ठिकाने तबाह किए और बड़ी संख्या में आतंकियों का सफाया हुआ। 29 अप्रैल को पहली बार प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई।

शतरंज की खेल की तरह पाकिस्तान से जंग

जनरल द्विवेदी ने आगे कहा कि ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) में हम एक तरह का शतरंज खेल रहे थे। हमें पता नहीं था कि दुश्मन की अगली चाल क्या होगी और हमारी अगली चाल क्या होगी? इसे ग्रे जोन कहते हैं। इसका मतलब है कि हम पारंपरिक युद्ध नहीं कर रहे थे, बल्कि उससे ठीक पहले वाली रणनीति अपना रहे थे। हम चाल चलते थे, दुश्मन भी चाल चलता था। कहीं हम उसे चेकमेट कर रहे थे, तो कहीं जान जोखिम में डालकर वार कर रहे थे- और जिंदगी इसी का नाम है।

जनरल द्विवेदी ने इस दौरान पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख असीम मुनीर (Pakistan Army Chief Asim Munir) पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हुए कहा कि युद्ध में नैरेटिव मैनेजमेंट की अहम भूमिका होती है। अगर आप किसी पाकिस्तानी से पूछें कि आप हारे या जीते, तो वह कहेगा कि उनके आर्मी चीफ असीम मुनीर (Army Chief Asim Munir) को फील्ड मार्शल बनाया गया है। पाकिस्तानी भी सोचते होंगे कि जरूर जीते होंगे, तभी तो असीम मुनीर (Asim Munir) को फील्ड मार्शल बनाया गया है।

S-400 पर एयरफोर्स चीफ को नाज़

इससे पहले भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने शनिवार को ही खुलासा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) के दौरान भारत ने पाकिस्तान पर कड़ा प्रहार करते हुए उसके छह विमान मार गिराए थे। साथ ही कई एयरबेस भी तबाह किए गए। भारत ने पाकिस्तान के जिन विमानों को मार गिराया उनमें 5 पाकिस्तानी लड़ाकू विमान शामिल थे। इसके अलावा एक इंटेलिजेंस कलेक्ट करने वाला विमान भी भारतीय सेना ने ढेर कर दिया गया।

एयर चीफ मार्शल एपी सिंह (Air Chief Marshal AP Singh) ने बताया कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ (Operation Sindoor) में भारत के एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम (India’s S-400 Air Defense System) ने पाकिस्तान के पांच लड़ाकू विमानों को मार गिराया था। इसके अलावा पाकिस्तानी टोही विमान (Pakistani Reconnaissance Plane) को भी भारत ने ढेर कर दिया। यह विमान हवाई निगरानी और खुफिया जानकारी जुटाने से जुड़े काम में मदद करता है। वायुसेना के मुताबिक पाकिस्तानी सेना के विमानों को लगभग 300 किलोमीटर की दूरी से मार गिराया गया। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी जैकोबाबाद एयरबेस पर खड़े F-16 विमानों को भी निशाना बनाया गया।