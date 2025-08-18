Indian Navy Recruitment 2025: इंडियन नेवी ने निकाली बंपर भर्ती,सैलरी 63 हजार से ज्यादा, 2 सितंबर से पहले करें आवेदन

  1. हिन्दी समाचार
सरकारी जॉब करने वालों के लिये अच्छी खबर। इंडियन नेवी ने निकाली बंपर भर्ती युवाओं के लिये सुनहरा अवसर है। जी हां इंडियन नेवी युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिये 1266 पदों पर करेगा भर्ती। इस जॉब के लिये सैलरी 63 हजार से भी ज्यादा रखी गई है।

By Sudha 
Updated Date

नई दिल्ली। सरकारी जॉब करने वालों के लिये अच्छी खबर। इंडियन नेवी ने निकाली बंपर भर्ती युवाओं के लिये सुनहरा अवसर है। जी हां इंडियन नेवी युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिये 1266 पदों पर करेगा भर्ती । इस जॉब के लिये सैलरी 63 हजार से भी ज्यादा रखी गई है। इस जॉब के लिये 2 सितंबर से पहले करें आवेदन।

इंडियन नेवी में सिविलयन ट्रेड्समैन भर्ती के लिए 10वीं पास होने के साथ ही किसी ट्रेड में अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पूरी होनी चाहिए।आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। आवेदन की प्रक्रिया 13 अगस्त 2025 से शुरू हो गई है और इसकी लास्ट डेट 2 सितंबर 2025 है। जो भी आवेदक आवेदन करना चाहता है वो इसकी वेबसाइट indiannavy.gov.in पर जाकर आवेदन कर दें।

