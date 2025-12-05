फर्जी दस्तावेज़ों के सहारे नेपाल में घुसने की कोशिश नाकाम,सोनौली बॉर्डर पर भारतीय मूल का कनाडाई नागरिक गिरफ्तार

  1. हिन्दी समाचार
By विजय चौरसिया 
Updated Date

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: भारत–नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा सोनौली पर आव्रजन अधिकारियों ने गुरुवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी दस्तावेजों के सहारे सीमा पार करने की कोशिश कर रहे भारतीय मूल के कनाडाई नागरिक को गिरफ्तार कर लिया। युवक दिल्ली एयरपोर्ट का फर्जी डिपार्चर स्टांप और गलत ई-वीजा के सहारे नेपाल के रास्ते कनाडा जाने की फिराक में था, लेकिन जांच में उसकी चाल काटी गई।

सोनौली थानाध्यक्ष अजीत प्रताप सिंह ने बताया कि गिरफ्तार युवक की पहचान विमल डांसि, निवासी मोहाली (पंजाब) के रूप में हुई है। वह भारतीय मूल का है और वर्तमान में कनाडाई नागरिकता रखता है। युवक सोनौली आव्रजन कार्यालय पर पासपोर्ट के साथ पहुंचा था, जहां जांच के दौरान उसके दस्तावेज संदिग्ध पाए गए।

आव्रजन अधिकारियों द्वारा जांच किए जाने पर पासपोर्ट पर लगा दिल्ली एयरपोर्ट का डिपार्चर स्टांप फर्जी निकला। वहीं, प्रस्तुत किए गए ई-वीजा में भी कई विसंगतियां मिलीं। इसके बाद अधिकारियों ने तुरंत सोनौली पुलिस को मामले की सूचना दी.

पुलिस टीम मौके पर पहुंची और युवक को हिरासत में ले लिया। प्रारंभिक पूछताछ में युवक ने स्वीकार किया कि वह नेपाल के रास्ते कनाडा जाने की योजना बना रहा था और इसी उद्देश्य से फर्जी डिपार्चर स्टांप तैयार करवाया था।

थानाध्यक्ष ने बताया कि आरोपी के खिलाफ आव्रजन अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि फर्जी स्टांप किसने और कहां तैयार किया, ताकि पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके।

फिलहाल युवक से पूछताछ जारी है और पूरे प्रकरण की गहन जांच की जा रही है।

